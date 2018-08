SITUAȚIE CONTROVERSATĂ în jurul mitingului din 10 august. LOCURILE la protest sunt VÂNDUTE. O PLATFORMĂ cvică vrea să COMMERCIALIZE locuri PUBLICE

Situație controversată apărută în jurul mitingului ce va avea loc vineri, în Piața Victoriei. Platforma PACT condusă de Sebastian Burduja, despre care se știe că este unu personaj controversat, vinde locuri la evenimentul organizat de diaspora, cu 49 de euro.





Pe siteul organizației este afișat următorul mesaj: „Dacă nu poți veni la protest, arată-i Guvernului că și ție îți pasă! PACT aduce la protest replica ta în mărime naturală.Dacă rezervi un loc, îți așezăm o replică a ta în mărime naturală și îți trimitem o poză cu ea. Avem nevoie de o fotografie cu chipul tău la adresa impreuna@pactpentruromania.ro”, informează flux24.ro.

Apare o chestiune destul de interesantă legată de această situație. O organizație vinde locuri pe domeniul public al unui eveniment fără organizatori oficiali. În ce bază legală această organizație poate încasa bani dintr-un asemenea eveniment?

Sebastian Burduja și-a construit o reputație din implicarea în scandaluri mediatice.

„Dar cine finanțează această mișacare? Răspunsul este Marinel Burduja, un fost securist, bancher și șpăgar șef în toate afacerile IT dubioase din ultimii 20 de ani. Dacă vreți să aflați ce ne așteaptă, ascultați acest video. E plictisitor, la fel de gri că și viitorul tinerilor din România. Sunt mulți tineri extrem de valoroși în diaspora dar niciunul nu se asociază cu Tianu Burduja și securiștii lui.Ghinionul lui Tianu este că la Stanford am un coleg de facultate și voi putea să va dau multe detalii despre parcursul lui Californian”, a scris mai demult Cristian Sima pe pagina sa Facebook. ”Fundația CAESAR- nr- condusă de Sebastian Burduja este, la fel ca LSRS, un produs de laborator lansat de tovarăși de la București care nu vor să se amestece cu gloata. Discută cu diaspora lor. SMART Diaspora. Nu cu STUPID Diaspora. Uitându-ne pe site-urile LSRS și CAESAR, vedem că băieții sunt pe cai mari. Mulții fii de bancheri sau de oameni din înalta societate românească. În Advisory Board al Fundației Caesar, nume importante: secretarul de stat Raed Arafat, Ambasadorul Israelului în România, Dan Ben Eliezer, șeful Google România, Dan Bulucea, fostul ambasador SUA în România, Mark Gitenstein, fostul ambasador român în SUA, Adrian-Cosmin Vieriță, etc. Și ce sponsori… Numai lume bună.” scria Sorin Cehan, directorul Gazetei Românești din Italia.

