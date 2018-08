DEZVĂLUIRI de ULTIM MOMENT despre mitingul din 10 AUGUST. TERORISM URBAN la București?

După violenţele de la mitingul ce avut loc vineri, în Piaţa Victoriei. Chris Terhes, presedintele Coaliţiei Românilor din SUA, intr-o intervenție telefonică pentru postul Antena 3, dezvăluie că deține informații cu privire la mercenari infiltraţi pentru a lua cu asalt sediul Guvernului.





Chris Terhes susține că acești mercenari au fost coordonați într-un mod profesionist pentru a lua cu asalt sediul Guvernului și că aceștia s-ar fi grupat chiar din Serbia. Acesta mai susține că a faăcut o cercetare despre mișcarea ANTIFA și că a descoperit că există o pagină de facebook a lor și în București. ANTIFA este o grupare ce este recunoscută pentru că promovează violența în rândul protestelor pașnice.

„Gruparea „ANTIFA” este recunoscută în lume că o mişcare care promovează violenţa în cadrul unor demonstraţii paşnice din diferite ţări. Cu glugile trase pe cap și îmbrăcăți în negru, militanții „ANTIFA” sunt în esență o variantă a „Black Bloc”.

„M-am uitat pe foarte multe înregistrări video de la protestul din 10 august și au fost momente unde se vedea clar coordonare profi în acțiunile unei părți ale mulțimii violente. Când spun „profi” mă refer la acțiune, grupare, mișcare, retragere, etc. Multiple surse îmi spun că la proteste au fost și mercenari, persoane cu pregătire militară gata să pună mâna pe arme și să ia cu asalt sediul Guvernului. Unii dintre aceștia s-ar fi grupat în Serbia.

Paragraful de mai sus luați-l că venind „pe surse” și nu o certitudine. Va zic doar ce am auzit. Am ales să scriu însă asta public, pentru că am văzut acțiuni/mișcări care arătau foarte bine coordonate, clar fiind făcute de profesioniști. Poate cineva care a fost între ei ne-ar spune mai multe”, a declarat Chris Terhes.

„Au fost și perioade de ciocniri unde am văzut tactici de-ale anarhistilor care îmi erau cunoscute de la protestele ANTIFA din SUA.Așa că am dat o căutare pe net să văd dacă sunt astfel de grupări anarhiste în România și am găsit o pagină de-a lor din București pe care o vedeți mai jos. După cum vedeți, aceștia cheamă la revoluție, la insurecție - cum zicea Prună -, că pe 10 august să se răstoarne ordinea de drept. Căutați voi singuri pe youtube sau Facebook ce fac ăștia de la ANTIFA la proteste și cum reacționează poliția, apoi singuri trageți concluziile pentru voi.”, se arată în postarea lui Terhes.

