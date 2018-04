Misterul pisicii dispărute și complicitatea Căștilor Albe cu teroriștii

În ziua în care începe la Bruxelles o conferință importantă pentru viitorul Siriei, ambasadorul Rusiei la UE face o serie de dezvăluiri incendiare într-un interviu acordat publicației pro-UE EurActiv.





Vladimir Cijov este ambasador al Moscovei la Bruxelles din 2005. Înainte, a fost ministru adjunct de Externe al Rusiei. Diplomatul folosește interviul dat unei publicații cunoscute ca pro-UE drept vehicul pentru a transmite mesajele Rusiei în legătură cu ultimele două scandaluri în care a fost implicată – otrăvirea spionului rus Serghei Skripal și atacul cu arme chimice din Siria - și care au ridicat tensiunile dintre Moscova și Occident la un nivel nemaiîntâlnit de la Războiul Rece încoace.

Deși Cijov, diplomat cu experiență, nu ezită să facă adesea uz de elemente din arsenalul propagandistic, informațiile pe care le oferă sunt cât se poate de interesante, iar punctul de vedere al Rusiei pătrunde cu greu în presa occidentală.

Cititorul EvZ este suficient de inteligent încât să judece cu mintea proprie ceea ce afirmă ambasadorul și să pună în balanță cu ce știa din surse occidentale.

Titlul și intertitlurile aparțin redacției.

Poliția britanică a avut orbul pisicilor

Cijov: ... Vedeți, cred că în această perioadă guvernul britanic a reușit mult mai bine să dezbine UE decât am fi putut s-o facem noi vreodată, dacă am fi vrut.

- EurActiv: Spuneți asta din cauza cazului de la Salisbury...

- Da, cazul Salisbury. Noi avem o vorbă: să împuști mai mulți iepuri dintr-un foc!

- Deci spuneți că britanicii au fost cei care au pus otrava?

- Nu știu. Nu fac nicio afirmație, pentru că nu am nicio dovadă solidă. Britanicii au împiedicat ca dovezile să devină publice. Poate să spună cineva dacă Skripalii sunt în viață astăzi? Avem doar declarații din partea britanică. Știm noi cu adevărat dacă au fost otrăviți? (...) Au fost evidente contradicțiile privind mai multe detalii date publicității. Unde e a doua pisică? Skripal avea două pisici. Una a fost eutanasiată, pentru că suferea în mod evident de depresie. Poliția a intrat în casă, a făcut o percheziție amănunțită, dar nu au văzut animalele și le-au lăsat închise acolo: cei doi purceluși de Guineea au murit deshidratați și au fost incinerați, o pisică a fost eutanasiată, dar a doua pisică a reușit să scape. Și nimeni nu o caută. Este vorba de o dovadă dispărută. Și acum demolează pizzeria, barul și tot așa. Ca să nu mai pomenesc de mânerul de la ușă. Într-o zi spun că au fost florile de la cimitir, a doua că a fost mânerul de la ușa casei, apoi aerul condiționat din mașină, apoi valiza fiicei, apoi altceva: mâncarea, masa. Au râcâit masa de la pizzerie după două săptămâni ca să caute o dovadă. Timp de două săptămâni nimeni nu a curățat masa?

- Dar toate astea sunt informații luate din presă...

- Este ceea ce s-a comunicat în Marea Britanie. Dar informația despre mânerul ușii este oficială, a fost menționată de autorități britanice la ONU, la Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC). La început spuneau: a fost un gaz. Așadar, Novicioc este un gaz. Păi, gazul nu se lipește prea bine de mânerul ușii, nu-i așa? Apoi a fost un gel. Acum spun că este un lichid. Iar zona este una dintre cele mai ploioase din Marea Britanie. Deci, înainte ca să fie luat mânerul de la ușă (pentru probe – n.r.) a fost expus la ploaie, iar zeci de oameni au intrat și ieșit pe ușa aceea, folosind mânerul, fără mănuși, iar acum echipa tehnică a OIAC a mers în Marea Britanie, iar autoritățile britanice i-au cerut să examineze punctele sensibile pe care le-au indicat ele, nu să facă o investigație generală. Și să caute o substanță anumită. Nu aș numi așa ceva o investigație foarte serioasă. Apoi au găsit urmele acestui A324, căruia îi spun Novicioc. Deși are un nume cu rezonanță rusească, a fost inventat în Statele Unite și patentat ca o armă chimică. Îl puteți găsi la Oficiul Registrului de Mărci al SUA, au fost emise câteva zeci de patente.

- Aveți un fugar în Statele Unite (savantul Vil Mîrzaianov, care a emigrat în anii 1990 din Rusia – n.r.) implicat în fabricarea Noviciocului.

- Exact. Unul dintre creatori și primul care i-a publicat formula. Asta a fost acum 10 ani. Dar omul spune acum: principala problemă cu Novicioc este că e instabil. Își schimbă structura. La trei săptămâni după incident, o mostră de sânge a fost luată Iuliei Skripal și prezenta, potrivit declarației oficiale a echipei OIAC, urme de Novicioc de înaltă puritate neschimbate. Nu sunt chimist, nici dvs, dar știu că orice substanță care pătrunde în corpul uman suferă anumite metabolisme. Nu poate rămâne la fel după trei săptămâni.

Fețele misterioase de sub Căștile Albe

EurActiv: Nu sunt chimist, dar ca jurnalist știu că cineva poate face un colaj cu părți și bucăți din presa tabloidă, iar altcineva poate demonstra opusul.

- Cijov: Vă voi arăta imagini dintr-o altă parte de lume. [Scoate dintr-un dosar o foaie de hârtie cu fotografii de la presupusul atac chimic de la Douma, inclusiv un băiat de 11 ani, identificat ca Hassad Diab, care a spus la TV (canalul Rusia-1, joi 19 aprilie – n.r.) că înregistrarea video difuzată de Căștile Albe (grup de voluntari care operează în zonele controlate de rebeli din Siria și în Turcia – n.r.) a fost regizată].

- Rusia dorește ca acest băiat să fie interogat oficial, este adevărat?

