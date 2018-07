MISTERUL morții unui bărbat găsit sub o mașină parcată. Ce au descoperit anchetatorii

Cadavrul unui bărbat de 40 ani din Galaţi a fost găsit sub o maşină parcată în cartierul IC Frimu din localitate, a anunţat duminică purtătorul de cuvânt al IPJ Galaţi, Gabriela Costin





Trupul neînsufleţit a fost observat sub un autoturism parcat pe spaţiul verde dintre două blocuri. În urma unui anunţ la 112, un echipaj de la Secţia 2 Poliţie a sosit la faţa locului şi a constatat că sub autoturism se afla un bărbat, despre care un echipaj SMURD a confirmat că era decedat, potrivit www.antena3.ro „Cercetările au relevat faptul că bărbatul a suferit traumatismele în urma căderii din picioare şi că a ajuns singur sub autoturismul unde a fost găsit decedat. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, urmând să fie clarificate toate circumstanţele în care bărbatul a decedat”, a declarat Gabriela Costin.

