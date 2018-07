Misterele HOMEOPATIEI explicate de medicul infecționist Dr. Cristina Popescu. „O substanță care poate produce anumite simptome de boala la omul sănătos este capabilă să le vindece la o persoană bolnavă”

Homeopatia este o metodă terapeutică complementară medicinei convenționale practicată cu succes pe scară largă în toată lumea. Conform datelor prezentate de Organizația Mondială a Sănătății, homeopatia ocupă locul II în lume că metodă de tratament după medicină convențională, fiind recunoscută în 80 de țări ca sistem terapeutic.





Dr. Cristina Popescu, medic primar boli infecțioase cu competențe în homeopatie, ne explică tot ce trebuie să știm despre această variantă de tratament.

- Ce este Homeopatia?

Dr. Cristina Popescu: Homeopatia este o metoda terapeutica complementara medicinei conventionale practicata cu succes pe scara larga in toata lumea. Conform datelor prezentate de Organizatia Mondiala a Sanatatii, Homeopatia ocupa locul II in lume ca metoda de tratament dupa medicina conventionala, fiind recunoscuta in 80 de tari ca sistem terapeutic. Pe baza studiilor care atesta eficienta homeopatiei atat in prevenirea cat si in tratamentul a numeroase afectiuni, tari ca Elvetia, Marea Britanie, Brazilia, Chile, India, Pakistan au inclus aceasta terapie pe lista serviciilor nationale de sanatate. Homeopatia este practicata in 40 din 42 tari europene si studiile au aratat ca 100 milioane europeni, circa 29% din populatia Uniunii Europene utilizeaza homeopatia pentru problemele de sanatate in mod frecvent.

- Care sunt diferentele intre terapia medicala conventionala, cea homeopata si cea naturista?

- Terapia naturista sau naturopatia cuprinde terapiile naturale ce au ca scop sa sprijine capacitatea de vindecare a organismului si sa-i creeze acestuia climatul optim pentru a se apara de agentii externi agresori, fizici, biologici sau chiar emotionali. Ea include mai multe metode terapeutice- homeopatia, acupunctura, fitoterapia, osteopatia, terapia cranio-sacrata, reflexoterapia, dar si hidrocolonoterapia, ozonoterapia, nutritia, consilierea in ceea ce priveste stilul de viata si managementul stresului. Homeopatia este o metoda holistica de tratament ce se bazeaza pe principiul similaritatii enuntat de medicul german Samuel Hahnemen in urma cu 200 ani conform caruia o substanta care poate produce anumite simptome de boala la omul sanatos este capabila sa le vindece la o persoana bolnava atunci cand este folosita in doze foarte mici si supusa unei proceduri fizice numita dinamizare. Pentru intelegerea modului de actiune pot da exemplul remediului homeopat Apis preparat din veninul de albina care poate vindeca rapid simptomele produse de intepatura acestei insecte, respectiv durerea, roseata, caldura si edemul local.

Spre deosebire de medicina conventionala, in cadrul careia terapia se adreseaza specific unei anumite afectiuni, tratamentul homeopat este individualizat pentru fiecare pacient si tine cont atat de simptomele bolii cat si de modul de reactie, caracteristicile specifice si profilul emotional al acestuia, raspunzand nevoii de restabilire a starii de sanatate pe toate planurile.

Dar as dori sa subliniez faptul ca cele doua terapii, conventionala si homeopata, chiar daca functioneaza dupa principii diferite si presupun abordari medicale diferite, nu se exclud, ci se completeaza foarte bine una pe cealalta. Necesitatea evaluarii clinice si paraclinice a pacientului, precum si monitorizarea acestuia prin teste de laborator si imagistica performante exista in ambele metode terapeutice iar decizia de aplicare a celei mai potrivite metode apartine medicului cu pregatire de specialitate.

- Care considerati ca sunt avantajele homeopatiei?

- Homeopatia este o metoda de tratament blanda, eficienta, personalizata, ce lucreaza impreuna cu organismul pentru indepartarea simptomelor, care imbunatateste starea de sanatate a pacientilor pe termen lung. Medicamentele homeopatice sunt substante naturale obtinute prin procedee specifice care le asigura lipsa toxicitatii. Nu au reactii adverse, nu dau dependenta, au costuri minime, pot fi administrate la orice varsta, inclusiv la sugari, femei in timpul sarcinii sau alaptarii.

- Cum se formeaza un medic homepat?

