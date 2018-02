MISTERUL DISPARIȚIEI lui Crin Antonescu din viața politică, în stenogramele DNA. Cine l-a șantajat pe fostul lider PNL? DEZVĂLUIRI EXPLOZIVE!

Informație bombă despre fostul lider PNL, Crin Antonescu! Mai exact, acesta ar fi fost șantajat în 2014 și acesta pare să fi fost motivul pentru care s-ar fi retras din viața politică. Dezvăluirea apare în niște stenograme care există la Direcția Națională Anticorupție. Replica lui Crin Antonescu urmare acestor dezvăluiri nu a întârziat să apară.





Afirmația a fost făcută de omul de afaceri Florian Walter înt-o discuție telefonică cu procurorul Mihaiela Iorga Moraru.

Replica lui Antonescu după dezlăluirile apărute în spațiul public

Crin Antonescu a declarat pentru Antena 3 că nici măcar nu-l cunoaște pe omul de afaceri Florian Walter și că nu a fost niciodată șantajat.

"Nu îl cunosc, nu l-am întâlnit niciodată pe domnul Walter, nu am niciun fel de idee despre contextul în care apare în acea conversație numele meu. Ceea ce știu cu siguranță este că niciodată în viața mea nu am fost șantajat de către nimeni", a spus Crin Antonescu.

Ce a declarat Florian Walter

Florian Walter susține că s-a pornit o mare operațiune de filare și șantaj, inclusiv în afara României, operațiune în care au fost urmăriți oameni politici de cel mai înalt rang. Walter arată că pe această operațiune a picat și Crin Antonescu, cel care ulterior a fost șantajat să se retragă din cursa pentru alegerile prezidențiale.

”Florian Walter: Deci astea sunt aflate de mine, ma rog, in saptamanile trecute, de la o persoana care a lucrat doisprezece ani langa el. M-am si speriat! Adica, io cand am auzit ca l-a urmarit pe Vlad Moisescu, Dragos Dobrescu doi ani de zile, doamna! Ce santaje...prin strainatate, prin Romania, peste tot, doi ani de zile. Deci a avut echipaje, ca sa le numesc asa, in care a urmarit oameni, inclusiv sotiile la ministri sau parlamentari care erau la Bruxelles. Deci m-am speriat ce mi-a spus omul ala. Domne, nu se poate asa ceva!

Doi ani de zile te investeste niste oameni sa-ti urmareasca peste tot orice miscare si am inteles ca si lovitura data catre...la Crin Antonescu, ca n-a mai candidat la presedintie tot d-aicea s-a..., tot dintr-un santaj din asta mare de la Bruxelles. Au stat acolo cateva echipaje sa urmareasca aceste doamne doua trei saptamani. V-a spus sotia sau cumnata-mea ca si sefa... a fost... urmarita, da' n-am putut... Pozele sunt intr-un calculator, dar n-am putut sa fac rost de ele. La oameni le e frica in momentu de fata, dar ele exista. Adica Dragos Dobrescu, prin ajungerea domnului Crin Antonescu presedinte, ar fi trebuit sa puna saptispe ministri", se arată în stenogramele de la DNA, depuse la dosarul trimis în judecată al procurorului Mihaiela Iorga Moraru.

Crin Antonescu s-a retras în 2015...

Reamintim că, senatorul PNL, Crin Antonescu a declarat, în anul 2015, chiar în cadrul emisiunii ”Ultimul cuvânt” de pe B1 TV, că intenționează să se retragă din viața politică la sfârșitul mandatului de senator. Crin Antonescu a declarat atunci că USL a fost un proiect frumos și că a crezut în el. Senatorul a negat, însă, că ar fi rupt Uniunea Social-Liberală și a afirmat că a constatat, pur și simplu, ruptura.

