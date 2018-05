Mișcare SURPRIZĂ în dosarul lui Sebastian Ghiță - PROCURORII cer verificări la DNA Ploiești

Surpriză în dosarul în care fostul deputat Sebastian Ghiţă este acuzat de corupţie şi şantaj, alături de foşti şefi din poliţie şi parchete din Prahova. Vineri, procurorul DNA care se ocupă de caz a cerut magistraţilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să dispună verificări la DNA Ploieşti. La termenul de astăzi din respectivul dosar a fost audiat un martor cu identitate protejată, potrivit antena3.





Pe 20 aprilie, fostul deputat Vlad Cosma a fost audiat în calitate de martor în dosarul lui Ghiță. El a punctat faptul că nu a fost singurul martor care a avut mai multe identități, făcând referire la existenţa a cel puţin 5-6 alţi martori cu identitate protejată.

"Au fost citați mai mulți martori protejați, cred că cinci sau șase. Întrucât eu nu mai știu numele pe care l-am avut în acest dosar, m-am prezentat în cazul în care sunt și eu unul dintre acești martori protejați. Îmi doresc să asist la acest termen, pentru că voi constata că aceiași martori falși care au fost folosiți în dosarul meu se vor regăsi și la acest termen”, a mărturisit Vlad Cosma. El a mai menţionat că este vorba despre aceeaşi “martori folosiți de Onea și Negulescu” în majoritatea dosarelor penale de la Ploiești.

“Veți constata, astăzi (vineri, n.r., 4 mai 2018), că nu eram singurul martor cu cel puțin două identități. Se va confirma tot ceea ce am spus și tot ceea ce am prezentat. Nu mai țin minte numele conspirativ. Știu ce am declarat în sală la ultimul termen, faptul că am avut mai multe identități. Doresc să renunț la această invenție a domnului Onea și a domnului Negulescu și că doresc să fiu audiat în calitatea reală. Această formalitate a martorilor protejați era o invenție impusă de către procurorii de la Ploiești pentru a putea minți în declarații cum voiau dânșii", a declarat Vlad Cosma.

ICCJ dezbate astăzi un nou termen în dosarul în care Sebastian Ghiţă este acuzat de corupţie şi şantaj, numele mai multor şefi din poliţie şi parchete din Prahova apărând şi ele pe lista celor implicate în scandal. Dezvăluirile despre martorii protejaţi în acest caz l-au determinat pe procurorul DNA care se ocupă de caz să ceară, astăzi, magistraţilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie să dispună verificări la DNA Ploieşti. Urmează ca judecătorii să analizeze solicitarea procurorului şi să dea o pronunţare.

La termenul de astăzi a fost audiat un martor cu identitate protejată.

Pagina 1 din 1