Mirel Rădoi a vorbit despre conflictul cu Ionuț Lupescu. Ce spune fostul internațional despre o posibilă DEMITERE de la naționala de tineret

Mirel Rădoi, director sportiv la naționala de tineret, a afirmat că nu este supărat pe Ionuț Lupescu și nu crede că va fi dat afară, în cazul în care „Kaiserul” va câștiga alegerile pentru șefia FRF.





Mirel Rădoi a renunțat la echipa națională, în urmă cu câțiva ani, principalul motiv fiind legat de un scandal pe care l-a avut cu Ionuț Lupescu, director general al Federației Românde de Fotbal, la acea vreme. Numit director sportiv al naționalei de tineret, Rădoi nu crede că va fi pus pe liber, dacă Lupescu va deveni președinte FRF, și a povestit că între el și „Kaiser” nu au rămas animozități.

„E mult spus că a fost o ceartă între mine și Ionuț Lupescu. Că a degenerat puțin, e adevărat. Recent, ne-am salutat la un meci demonstrativ la Craiova. Nu cred că el, dacă va câștiga alegerile, va lua decizia ca eu să plec. Știu pentru ce am venit, să ajut jucătorii de la 17 ani să progreseze. Când va expira perioada de contract, voi vedea. În funcție de raportul pe care îl voi efectua periodic, cei din Comisia Tehnică vor lua o decizie. În 2016 am mai avut o altă discuţie, pentru echipa de seniori, când era Daum selecţioner. I-am refuzat atunci, dar am acceptat acum. Sper să nu se supere Adi Mutu pe mine, dar poziţia de director de la prima reprezentativă o văd mai mult onorifică. E o muncă mult mai practică din postura de director la U21. Vreau o comunicare mult mai bună cu echipele de club, nu vreau să ajungem în situaţia când cluburile refuză să dea jucători la naţională. Asta i-am spus şi lui Răzvan Burleanu. Vreau ca toată lumea să fie mulţumită. Eu lucrez doar pe partea tehnică, nu pe cea administrativă. Nu am simţit că mă folosesc pentru imagine în această campanie. Ei au fost de acord cu tot ce le-am cerut, aşa că nu-mi fac griji”, a spus Rădoi la Telekom Sport.

