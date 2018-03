Mircea Geoană, susprins PE STRADĂ, la MIEZUL NOPȚII! Imagini inedite cu fostul LIDER PSD

Mircea Geoană s-a retras din viața politică și s-a dedicat total familiei. Și cum acest lucru implică, uneori, sacrificii, fostul lider PSD a fost surprins, în miez de noapte, cu un important membru al familiei, pe străzile din Capitală.





În afară de soție, celebra „Mihaela, dragostea mea!“, și de copii, Mircea Geoană mai are o dragoste: un câine de vânătoare, din rasa Cocker Spaniel.

Recent, fostul lider PSD a fost surprins într-o ipostază savuroasă. Deși mai erau doar câteva minute până la miezul nopții, Geoană se relaxa pe străzile din Capitală alături de câinele său, într-o scurtă plimbare. Potrivit informațiilor publicate de Cancan, Mircea Geoană a demonstrat că are foarte mare grijă de animalul său de companie și că este dispus să facă orice sacrificiu pentru el.

Are o singură iubire...pe Mihaela!

Politicianul se iubește de foarte mulți ani cu Mihaela, pe care o respectă și o iubește foarte tare. „Noi nu am avut momente dificile în căsnicie. Am avut norocul să avem o viaţă frumoasă. Ne-am căsătorit foarte tineri, am devenit foarte buni prieteni şi am făcut totul împreună. Facem echipă în tot. De altfel, toate deciziile care se iau în familia noastră se iau în patru. Ne strângem toţi patru, adică noi doi şi copiii şi fiecare vine cu propriul punct de vedere şi dezbatem”, a povestit Mihaela Geoană, potrivit Cancan.

