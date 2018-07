Mircea Diaconu și ÎNTÂLNIREA sa cu Kovesi. Holurile Parlamentului European, MARTORELE unui EVENIMENT RAR

Europarlamentarul Mircea Diaconu a dezvăluit cum a fost văzut și salutat imediat de Laura Codruța Kovesi pe holurile Parlamentului European.





„E foarte bine, și dânsa a avut concediu, e firesc, dacă de cinci ani dânsa n-a mai avut concediu, e firesc în fiecare an să ai concediu, să te relaxezi, foarte bine, să-și trăiască viața” a spus Mircea Diaconu despre imaginile cu Laura Codruța Kovesi din vacanță.

Europarlamentarul Mircea Diaconu a mai spus că a văzut-o pe Laura Codruța Kovesi, când a fost la Parlamentul European.

„Am fost plăcut surprins că m-a văzut, mi-a zâmbit prietenește, m-a salutat, eu la fel, dânsa întâi, mă rog, greșeală din partea mea, fără discuție, cu aceeași plăcere am salutat-o și eu, e un cetățean român, m-a văzut imediat, era foarte multă lume, m-a salutat și m-am bucurat mult. Abia aștept s-o văd acum, că e în civilie, și, dacă o să am ocazia, mi-ar făcea plăcere să discut cu dânsa tot felul de lucruri că înțeleg că e ca mine, își gătește singură, îți calcă, la fel și eu. Suntem oameni normali”, scrie Radu-Tudor.

