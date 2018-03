Mircea Cosma mai TOARNĂ puțin GAZ PE JOC. „VOI DEPUNE NOI ÎNREGISTRĂRI!” Audiere importantă la Parchetul General

Vlad Cosma este audiat luni la Parchetul General, acesta anunțând, printre alte lucruri că va depune noi înregistrări împotriva procurorilor de elită de la DNA Ploiești, dar și împotriva lui Mircea Negulescu, alias procurorul Portocală. Reamintim că, în ultima perioadă, Vlad Cosma o serie de dezvăluiri în care i-a acuzat pe procurorii DNA Ploiești de falsificare de probe, intimidare de martori și alte fapte penale. Anchetatorii susțin că au respectat legea și îl acuză pe Cosma jr. de șantaj.





„Ies în conferinta de presa si spun ca nu sunt vocile lor... Eu le depun (n.r.-înregistrările) la Prachetul General. Am inteles ca exista posibilitatea sa le expertizez si eu separat. Sunt multe inregistrari, voi depune in continuare. Joi sunt citat la Inspectia judiciara. Sunt curios in ce tara o sa spuneti ca am fugit”, a declarat luni Vlad Cosma. Deputata Andreea Cosma, victima AMENINȚĂRILOR. Scandalul de la DNA Prahova ia AMPLOARE

Cunoscuta deputată PSD, Andreea Cosma susține că este victima amenințărilor care ar putea veni, după cum susține chiar aceasta, din partea procurorului Mircea Negulescu.

În plin scandal în justiție, noi dezvăluiri incendiare ies la suprafață. Deputata PSD, Andreea Cosma, susține că a primit mai multe sms-uri de amenințare imediat după ce a vorbit despre mai multe aspecte legate de procurorul „Portocală” de la DNA Prahova.

În cadrul unei intervenții la România Tv, Andreea Cosma a declarat: „Am primit SMS-uri în care mă ameninţa că dacă mai spun ceva îmi face Lucică (nr- Lucian Onea, procuror şef, DNA Prahova) dosare penale. Nu ştiu dacă erau mesaje de la Negulescu. Am făcut plângere”, a dezvăluit Andreea Cosma.

Cunoscuta deputată PSD, Andreea Cosma, s-a prezentat vineri dimineață la sediul Parchetului General pentru a depune mai multe documente împotriva procurorului „Portocală”. Mai mult, Cosmaa declara că va solicita de la acesta daune morale și materiale, pentru că i-ar fi fabricat mai multe dosare. Omul care a CUTREMURAT DNA își așteaptă astăzi SENTINȚA! Ultimul termen în procesul lui Vlad Cosma la ÎCCJ. Detalii de ultimă oră!

Fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, Mircea Cosma, și fiul său, Vlad Cosma, fost deputat PSD de Prahova, își așteaptă sentința într-un dosar judecat la Înalta Curte de Casație și Justiție. Reanimtim că, la prima sentință, Mircea Cosma a fost condamnat la opt ani de închisoare cu executare, iar fiul său la cinci ani de închisoare.

De ce au fost trimiși în judecată Vlad și Mircea Cosma

Vlad şi Mircea Cosma au fost trimişi în judecată în aprilie 2014 pentru acuzaţii legate de atribuirea ilegală a unor contracte. Cei doi au fost condamnaţi în primă instanţă la sfârşitul anului 2016.

Mircea Cosma, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Prahova, a primit 8 ani de închisoare pentru luare de mită şi abuz în serviciu. Fiul său, fost deputat PSD, a fost condamnat la 5 ani de detenţie pentru trafic de influenţă.

