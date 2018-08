Mircea Badea și-a avertizat și dușmanii, și fanii: „LUCRURI TERIBILE se pot întâmpla” AMENINȚĂRI ÎN PREMIERĂ

După mitingul de vineri din Piața Victoriei, din Capitală, prezentatorul de televiziune Mircea Badea a postat pe o rețea de socializare un mesaj în care a analizat și criticat anumite situații care s-au produs acolo. În urma acestui mesaj foarte mulți internauți au postat la rândul lor mesaje violente împotriva lui Badea, unele dintre ele referindu-se chiar la amenințări cu moartea.





“Cand cel de langa tine arunca in jandarmi cu chestii si nu te dai mai incolo nici in urma somatiilor, poti sa patesti nasoale. Nu exista gaze cu luneta.

Cand te duci cu copilul la un miting in legatura cu care esti avertizat ca s-ar putea sa vina huligani, inseamna ca esti descreierat si un pericol pentru propriul copil.

Cand arunci cu pietre in jandarmi si ei ajung langa tine, iar tu ridici pacifist si inocent manutele, iti iei totusi niste bastoane.

Cred ca am primit, in ultimele 24 de ore, doua mii de amenintari cu moartea de la oamenii minunati, pasnici si descreierati. Multe dintre acestea vor fi cauza unor plangeri penale.” este mesajul trasmis de prezentator pe contul său de Facebook.

Mircea Badeachiar s-a ținut de cuvânt și a depus în cursul zilei de luni o plângere penală împotriva persoanelor care au postat pe pagina lui de Facebook o serie de amenințări, potrivit cancan.ro

”Aceasta este plangerea penala pe care o depun impotriva descreieratilor care ameninta cu moartea/agresiunea. Mai departe: il fac direct responsabil pentru orice mizerie se va intampla pe descreieratul Werner care, din postura de presedinte, a legitimat injuraturi si violenta prin acuzarea publica a celor care s-au opus acestor acte. Ii mai acuz pe sefii institutiilor de forta pusi de descreieratul Werner, institutii care, in cel mai bun caz, au ramas pasive la actele abominabile din spatiul public. La sfarsit un apel: draga cetateanule, avand in vedere miile de amenintari ale descreieratilor, daca ma vezi cu copilul, lasa-ma in pace. Nu ma aborda nici macar ca sa ma feliciti. Pentru ca prezum ca sunt deja in autoaparare legitima si lucruri teribile se pot intampla.”, a scris Mircea Badea pe contul său de Facebook.

