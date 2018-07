Mircea Badea, IRONIZEAZĂ candidații pentru șefia DNA. „Vom râde mult de tot”

În pasa emisiunii „Sinteza zilei” cu „În gura presei”, Mircea Badea a vorbit despre numirea pe care o va face, vineri, ministrul Justiției, Tudorel Toader, pentru funcția de procuror-șef la Direcția Națională Anticorupție.





Cei patru candidați sunt Florentina Mirică, Cristian Lazăr, Marius Iacob și Elena Grecu. Dintre aceștia, Marius Iacob și Florentina Mirică sunt apropiați ai Laurei Codruța Kovesi, informează antenna 3.ro.

„Sunt cel mai mare fan. Singura dorință pe care o am este să nu câștige domnul ăla de la Parchetul General despre care nu știm mare lucru. Eu aș vrea să fac o conducere tripartită. Adică prin rotație, o săptămână tu, o săptămână tu. Nu ai vrea să o vezi pe Mirică șef la DNA? Cred că o să ne stricăm de râs. Dar pe Marius Iacob nu ai vrea să îl vezi șef la DNA? Eu aș vrea. Dar pe doamna Grecu? Aș vrea o conducere tricefală. Dar cred că oricum ar fi, mâine (n.r. - vineri) la ora 12.00, vom râde mult, mult de tot. De abia aștept să îl văd pe domnul Tudorel Toader, că are momente de umor, are așa câte o ironie din când în când”, a spus Mircea Badea.

