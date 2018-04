Mircea Badea L-A IRONIZAT pe Traian Băsescu. Va veni o REPLICĂ TĂIOASĂ din partea fostului şef al statului?

Controversatul prezentator Mircea Badea a avut o nouă reacție dură la adresa lui Traian Băsescu și a sistemului. Mircea Badea și-a expus concluzia după clasarea dosarului penal deschis la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție privind înregistrarea audio în care Traian Băsescu relata cum s-a aranjat condamanarea lui Dan Voiculescu și a celorlalți inculpați din dosarul “Telepatia”.





“Niciodata nu am fost interesat, nu am cerut detalii/informatii cu privire la dosarul lui Dan Voiculescu. Fac aceasta afirmatie intrucat presa a afirmat frecvent acest aspect, care nu este sub nicio forma adevarat; nu am cerut niciodata detalii cu privire la vreun dosar penal aflat pe rolul parchetelor si al instantelor. Discutia cu privire la dosarul Voiculescu – asa cum apare pe inregistrare – a fost facuta in acest context; este adevarat ca eu am mentionat cele consemnate in transcriptul inregistrarii (…).

Trebuie sa precizez insa urmatoarele: asa cum am mai aratat mai sus, atat Sebastian Ghita, cat si eu ne manifestam supararea/indignarea cu privire la cauzele penale de care eram afectati. De altfel, acest lucru apare inclusiv in inregistrare. In aceasta conjunctura, eu, avand informatiile despre care am vorbit mai sus, le-am prezentat intr-o forma exagerata si neglijenta, nu am fost nici logic in exprimare si, in plus, am dat o nuanta care sa imi convina in raport de Coldea si Kovesi, pe care ii consider responsabili pentru ce s-a intamplat familiei mele”, susținea fostul președinte Traian Băsescu în declarația dată la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

„Așadar, Traian Băsescu chemat la Parchet s-a camuflat în șotron și a zis: „Eu de fapt am exagerat, de fapt nici logic nu am fost și am zis și eu așa că mă enervau Coldea și Kovesi. El recunoaște cu gura lui că a zis lucrurile alea, dar zice: de fapt nu aveam nici logică în ce spuneam și de fapt le-am prezentat într-o formă neglijentă. Acesta este președintele pe care l-ați votat”, a mărturisit Badea în emisiunea pe care o moderează.

Pagina 1 din 1