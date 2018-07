MIRCEA BADEA a vorbit despre AVEREA Procurorului General. SUMELE COLOSALE pe care le are AUGUSTIN LAZĂR

Mircea Badea, celebrul prezentator, a adus în discuție averea lui Augustin Lazăr, procurorul general al României. Acesta nu își poate explica cum s-a ajuns la aceste sume.





Mircea Badea a vorbit în emisiunea „În gura presei”, despre declarația de avere a procurorului general al României, Augustin Lazăr.

„Eu am mai văzut bani în viața mea, dar cum face? El trebuie să facă orice emisiune economică. Cum a făcut?

Vrem să fim și noi ca el. Cât bănet are și de unde? Sunt copleșit. Cred că am făcut ceva foarte greșit în viața asta, acum îmi dau seama cât de sărac sunt. Ne-a rupt bugetarul ăsta. De unde are bani, totuși, atâția bani?

Zeci de mii de euro donați, zeci de mii în conturi și omul trăiește, se îmbracă, mănâncă”, a spus Mircea Badea., conform Antena3.

