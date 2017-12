TULBURĂTOR. Mioara Roman, dată AFARĂ din casă chiar de Crăciun. Povestea incredibilă, spusă chiar de Oana Roman

Mioara Roman a primit o veste cumplită chiar în pragul Crăciunului. Fosta soţie a lui Petre Roman riscă să fie evacuată din apartamentul în care stă, din cauza numeroaselor probleme cu băncile.





Anunțul a fost făcut public chiar de Oana Roman care a dorit, prin intermediul paginii sale de pe Instagram, să-și țină fanii la curent cu situația actual prin care trece mama sa.

„Cel mai frumos cadou de acest Crăciun este o hârtie prin care mama este somată să evacueze apartamentul în care sta, în 8 zile de la primirea prezenţei, primirea prezenţei fiind 18 decembrie! Mulţumesc mult tuturor celor care s-au gândit să ne facă un aşa cadou de Crăciun şi tuturor celor la care am apelat la ajutor în acest an! Ajutor, nu cerşit! Mulţumesc că m-au ascultat şi apoi nu mi-au mai răspuns la telefon şi care au un Crăciun liniştit şi fără griji. Mă întreb cu ce am greşit eu oare că să duc această povară! Probabil ne vom confrunta cu jandarmii pentru că este evident că nu e omeneşte posibil să rezolvăm această mutare într-o zi! S-au gândit să arunce în stradă o femeie de 77 de ani acum de Crăciun. Nici măcar nu m-au sunat să stabilim omeneşte un răgaz rezonabil şi creştinesc! Sper, însă, să ni-l acorde acest răgaz! Ca să fim oameni măcar până la capăt!”, a scris Oana Roman pe Instagram.