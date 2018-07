ORICE ȘOFER trebuie SĂ ȘTIE ASTA! Ce se MODIFICĂ la TAXA AUTO. Vine un ORDIN de la MINISTRU

Şeful ANAF a primit ordin de la ministrul Finanţelor ca până luni să prezinte un ordin prin care să fie debirocratizată procedura de restituire a taxei auto.





Eugen Teodorovici, ministru al Finanţelor, a făcut o vizită într-o agenţie ANAF, ocazie cu care şi-a dat seama cât timp pierde un contribuabil cu cererea şi cu alte proceduri, până ajunge să încaseze banii pe taxa auto.

Ca atare, ministrul a lansat un mesaj public către şeful ANAF, Ionuţ Mişa. Acesta din urmă a primit sarcină expresă ca până luni, la ora 9 dimineaţa, să prezinte ordinul prin care procedura va fi simpificată.

“Vreau să dau un mesaj către conducerea ANAF de la Bucureşti. Vorbeam cu colegii de la Fisc legat de acea declaraţie pentru taxa auto.

Am aflat, din păcate, că e nevoie de un dosar gros pentru această rambursare de taxă auto şi am zis aşa: eu am dat un ordin şi am spus modelul de cerere este în formatul respectiv, în care omul îşi trece numărul CNP, maşina, seria sau ce pune el acolo.

Pe baza acelei cereri, omul vine la ghişeu, eu la ghişeu intru frumos în sistemul meu - şi îl rog pe domnul preşedinte Mişa de la Fisc să mă urmărească, că luni dimineaţă la ora 9.00 vreau să văd pe birou ordinul care schimbă lucrurile cum spun eu acum, cu cererea la ghişeu, funcţionarul de la Fisc introduce frumos în sistem CNP-ul, vede că persoana respectivă a cumpărat în anul cutare maşina cutare, că a plătit taxa auto respectivă.

El trebuie să aibă o formulă de calcul a dobânzilor. El dă print la document, îl pune omului în faţă să verifice datele că sunt corecte, vede care e suma - principală şi dobânda, semnează frumos de primire, merge frumos apoi la ghişeul alăturat sau la Trezorerie şi îşi ia banii.

Nu documente, nu control preventiv-financiar! Când omul a plătit banii la stat, nu a făcut nimeni control prealabil. A plătit taxa şi noi trebuie să dăm banii înapoi.

Trebuie o cerere, o foaie şi tu vii cu dosare?! Domnul preşedinte Mişa are weekend-ul la dispoziţie. De marţi încolo se vor schimba lucrurile”, s-a arătat extrem de decis ministrul Teodorovici, după cum arată Mediafax.

Mai trebuie spus că noile modificări în procedura de restituire a taxei auto vor fi aplicate celor care vor veni de acum încolo să ceară banii respectivi de la stat.

