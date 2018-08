Ministrul MAI,Carmen Dan: „Intervenția în forță a fost justificată de provocările și violențele acelor huligani”

Ministrul MAI, Carmen Dan a făcut o declarație de presă referitoare la intervenția jandarmilor în actele de violență ce au avut loc la mitingul de vineri din Piața Victoriei di București.





Declarația integrală

„Credem că sănătatea și viața oamenilor care și-au făcut datoria trebuie să primeze. În ceea ce privește tânăra angajată a Jandarmeriei, deși este în continuare într-o stare de șoc traumatic i-am simțit voința și puterea de a merger mai departeși recunoștința că nu și-a pierdut viața. Din acest moment printre participanții de la protestul de ieri mai sunt sub supraveghere medicală 6 persoane la spitralele Universitar și Floreasca. Acestia fiind în afara oricărui pericol. Acum, departe de mine de a amesteca planul politic cu cel operațional, însă, în calitate de ministru al MAI sunt câteva aprecieri pe care doresc să le fac. Și fac asta pentru că în ultimele ore au avut loc foarte multe acuze ale oamenilor politici și nu numai la adresa Jandarmeriei și față de acțiunea Jandarmeriei. Jandarmii nu vor răspunde oamenilor politici. Jandarmii reprezintă o structură care respectă legea și ierarhia militară, însă, în fața acestor acuze, eu am această obligație de a face aceste precizări. Alte aspecte pe care nu le voi putea comunica acum, fac obiectul unei informări pe care le voi prezenta în cadrul CSAT daca îmi va fi solicitat, apreciind că sunt aspecte care țin de siguranța națională și de atribuțiile, competențele și modul de colaborare dintre instituțiile din sfera securității naționale. În ceea ce privește schimbul de informații realizat anterior manifestației publice vreau să vă asigur că MAI a colaborat cu structurile partenere într-un mod corect și uzual pentru asemenea situații. Referitor la faptul că ieri am fost prezentă la MAI. Da. Am întrerupt ieri concediul și am făcut asta pentru că știu ce înseamnă responsabilitatea acestei funcții publice. Însă asta nu înseamnă că am intervenit în vreun fel în coordonarea operativă a structurilor care au acționat aseară. Am spus de nenumărate ori că nu ministrul conduce misiunile operative ale structurilor ministerului. Așadar, invit public să iasă orice angajat al MAI de la orice nivel, care a primit vreun ordin direct de intervenție operativă din partea ministrului Carmen Dan.

Ca o apreciere generală, ceea ce s-a petrecut aseară este grav și cred că nimeni nu poate acuza Jandarmeria că a aplicat legea. Celor care fac astfel de acuzații le cer să le explice asta jandarmilor care au fost răniți, nu puțini și care s-au aflat sau se află pe patul de spital. Acținea de aseară nu a fost o dispută între jandarmi si cetățenii pașnici care au dorit să protesteze. Cei împotriva cărora s-a intervenit aseară nu a avut nimic de-a face cu diaspora. Aici vorbim de huligani periculoși care au atacat autoritatea statului, iar statul nu înseamnă numai Jandarmeria Română. Conform legii, Jandarmeria este interfața autorității statului ce are competențe legale de a asigura siguranta cetățenilor, de a asigura intituțiile statului și mai ales de a restabili ordinea publică dacă afeasta este grav afectată. Într-o astfel de situație ne-am aflat în cursul zilei de ieri. În orice alt stat european unde astfel de conflicte violente au loc mult mai frecvent ca în România statul intervine în forță pentru restabilirea ordinii și siguranșței publice. Cred ca toti cetățenii au avut ocazia să vadă cum se desfășoară astfel de intervenții de restabilirea ordinii publice în orice alt stat democratic. Orice om normal care a urmarit evenimentele de aseara a putut constata că intervenția în forță a fost justificată de provocările și violențele acelor huligani.

Am primit azi un raport preliminar al forțelor de ordine care au acționat aseară si conform acestuia s-a acționat gradual pentru restabilirea ordinii publice, iar acțiune în forță s-a executat la momentul pierderii caracterului pașnic al manifestației cand a fost pusă in pericol iminent integritatea corporală și sănătatea fortelor de ordine și a celorlalți participanți la manifestație prezenti în zonă. O primă acțiune de înlăturare a unor situații de risc s-aq desfășurat in jurul orei 16.00 cand o parte din manifestanți s-a indreptat inspre curtea Guvernului. Ulterior, in intervalul 16,30-17.30 au fost inregistrate presiuni constante asupra dispozitivului de Jandarmerie. Permanent au fost transmise mesaje catre persoanele pasnice de a se delimita de acei huligani agresivi, cu atat mai mult cu cat acestia s-au folosit de acestia ca scut in fata unei posibile reactii a Jandarmeriei. Pană spre ora 22 au fost fpcute somatii verbale. Ultima a fost făcuta la ora 22.12 lasand timp protestatarilor sa se disperseze până la ora 23.11 cand a fost declanșată intervenția în forță. Urmare a violențelor de aseara, Politia Romana împreună cu Parchetul Tribunalului București lucrează pentru identificarea autorilor violențelor. Sunt identificate 64 echipe operative care vor identifica aceste persoane iresponsabile. Aceasta activitate este complexa si se deruleaza cu sprijinul IN de Criminalistică. Din punctul meu de vedere, instigărilor la violente li se va raspunde pe masură. Preciez că reacția de aseară a domnului președinte se a caracteriza ca brutală actiunea Jandarmeriei a fost prematură. Despre legalitatea actiunii Jandarmeriei, nu domnul președinte trebuie să se pronunțe, ci Parchetul Militar. Imi doresc si sper ca aprecierea domnului președinte snu fa influienta impartialitatea care trebuie să caracterizeze un act de justitie. Pentru că asa ar fi normal intr-un stat de drept unde nu ar trebui să fie ingerințe politice în anchetele judiciare”

