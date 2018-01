Ministrul JUSTIȚIEI se va întâlni cu PREȘEDINTELE CEDO

Ministrul Justitiei se intalneste astazi cu presedintele CEDO pentru a discuta despre masurile luate de Romania privind conditiile din penitenciare.





Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se intalneste, marti, cu presedintele Curtii Europene pentru Drepturile Omului (CEDO), Guido Raimondi, pentru a discuta despre masurile luate de Romania privind conditiile din penitenciare. Memorandumul pentru punerea in aplicare a hotararii pilot a CEDO va fi supus aprobarii Guvernului, iar cel mai probabil in 22 ianuarie va fi transmis CEDO, preciza Tudorel Toader, potrivit News.

Intrevedereava avea loc la sediul CEDO, incepand cu ora 14.00, iar discutiile vor viza foia de parcurs pentru indeplinirea cerintelor hotararii pilot a Curtii Europene pentru Drepturile Omului. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, spunea ca, ulterior, o echipa de experti de la Justitie, Externe, Interne, Finante, Probatiune si ANP va avea o intrevedere cu personalul din Grefa CEDO pentru punerea in executare a masurilor luate, in 25 ianuarie fiind termenul limita la care Romania trebuie sa prezinte foaia de parcurs privind conditiile din inchisori.

"Foaia de parcurs o avem de multa vreme redactata, in fiecare zi adaugam ceva. O voi prezenta in Guvern, iar apoi, pe 22 ianuarie, cel mai probabil, trimitem memorandumul la CEDO", a explicat Tudorel Toader, saptamana tracuta. Conditiile de detentie din penitenciarele din Romania contravin Conventiei Europene pentru Drepturile Omului si arata o disfunctionalitate structurala care necesita adoptarea de masuri generale de catre stat, a decis, in aprilie, Curtea Europeana pentru Drepturile Omului.