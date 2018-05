Ministrul Justiției: M-a surprins că Președintele critică indirect decizia CCR; Curtea a consacrat constituționalitatea secției speciale care anchetează magistrați

Ministrul Justiției Tudorel Toader a reacționat la decizia președintelui Iohannis de a trimite legile justiției la CCR și de a sesiza Comisia de la Veneția, acesta precizând că „intră în limitele de competență constituțională” ale șefului statului – doar că critica indirectă cu privire la secția specială care anchetează maghistrați l-a „surprins”.





„Vă mărturisesc că le-am citit pe internet. De foarte multe ori am spus şi repet următorul lucru: să ne cunoaştem, să ne respectăm limitele de comeptenţă legală şi constituţională. Faptul că preşedintele republicii vrea să sesizeze CCR, Comisia de la Veneţia, intră în limitele de competenţă constituţională ale preşedintelui. Modul în care îşi exprimă public acestă competenţă depinde de fiecare preşedinte (...). Am văzut şi eu preocuparea dânsului, să nu zic îngrijorarea, că este un termen care a fost folosit de-a lungul timpului ca nu cumva din mers să se rescrie Constituţia. Categoric afirmaţia nu are nicio acoperire. Noi avem o Constituţie din categoria celor clasificate semirigide, adică o Constituţie cu o procedură foarte greoaie de modificat. Constituţia nu se modifică din mers, se revizuieşte după o procedură destul de complicată, riguroasă, care presupune şi ¾ din numărul parlamentarilor, majoritate calificată, după părerea mea greu de atins în această perioadă.

Am văzut afirmaţia potrivit căreia pe legile justiţiei au fost necesare trei Decizii ale CCR. Este firesc, dacă ai trei legi, fiecare lege este criticată şi Curtea se pronunţă de fiecare dată când este sesizată. (...) Curtea a admis în total 22 de soluţii legislative din totalul celor trei legi de sute de articole.

Am observat că a exprimat preocupare pentru faptul că prin legile cele trei ale justiţiei au fost consacrate instituţii noi. Sigur făcea referire la acea sectie specială de anchetare a eventualelor fapte care pot fi comise de către magistraţi. Aici critica m-a surprins pentru că indirect critică Decizia CCR, care a consacrat constituţionalitatea respectivei soluţii legislative. Prin urmare, are competenţa constituţională să sesizeze CCR. Pentru mine era previzibil faptul că o va sesiza, rămâne să motiveze ”, a declarat ministrul Justiției.

Întrebat dacă legile justiției afectează sistemul judiciar, Tudorel Toader a punctat: „Îndemnul meu este următorul: să-l întrebați pe Președinte de ce și prin ce se poate produce acest rezultat. Să vină Președintele să spună articolul X poate să creeze acest rezultat pentru că și să motiveze. Nu îmi cereți mie să motivez afirmația altcuiva”.

