Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, mătură pe jos cu șeful ANAF, Ionuț Mișa. Cauza disputei, executarea imobilului din Sibiu al președintelui Klaus Iohannis

Șeful ANAF, Ionuț Mișa, a avut termen 24 de ore, până astăzi, la ora 14,00, să îi răspundă în scris ministrului de Finanțe Eugen Teodorovici dacă are dovezi că a cerut la Cartea Funciară dacă fostul imobil, din Sibiu, al președintelui Klaus Iohannis a intrat în proprietatea statului. Răspunsul a sosit cu 30 de minute întârziere iar Eugen Teodorovici a sugerat că șeful ANAF ar trebui să fie mai activ la serviciu, nu să emită pretenții la televizor.





Ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a detaliat, astăzi la Constanța, subiectul solicitării de la șeful ANAF Ionuț Mișa a răspunsului pe tema executării fostului imobil, din Sibiu, al președintelui Iohannis. Ionuț Mișa îi ceruse șefului său, într-o emisiune televizată, o solicitare în baza căreia să îi răspundă, fapt ce l-a iritat pe Eugen Teodorovici. “Legea nu se discută. Ieri a avut din partea mea o solicitare în scris, cu un termen ora 14,00, astăzi. Să răspundă care sunt acțiunile pe care ANAF-ul le-a întreprins conform legii. Trecând peste posibila întrebare retorică dacă dânsul așteaptă de la ministerul de Finanțe un anumit document, întrebarea, la fel de retorică e de ce atunci când a fost minisitru la Finante nu a trimis către ANAF ceea ce dânsul, astăzi, cere de la ANAF către minister. Când te angajezi în dispute sau discuții de acest tip te uiți de șapte ori la ce ai făcut în viața ta până în acel moment. De vreo 20 de ori la ce poți să faci, astăzi, sau și mai multe, pe viitor. Și după aceea intri într-o dispută”, a comentat Eugen Teodorovici.

Ministrul de Finanțe a confirmat, apoi, că a primit răspunsul de la Ionuț Mișa dar a spus că îl va analiza. Nu l-a lăsat, însă, pe Ionuț Mișa. “Până atunci e bine să ne preocupăm de ce înseamnă plan de corectare, pentru că pe baza lui, noi, la rectificare și după aceea, putem să finanțăm lucruri de care avem nevoie, pe Sănătate, și nu numai, și fără de care, dacă nu sunt făcute, eu ce pot să fac? Să spun că nu dau pentru sănătate, sau altceva, pentru că nu am veniturile încasate precum planul. Deci sunt multe activități de făcut și mai puțină vorbă pe la televizor, că e mai bine". După primirea și analizarea răspunsului de la ANAF, despre solicitarea către Cartea Funciară, se iau măsuri. “ Pasul următor ar fi că noi, fiind deplin proprietari, putem să facem notificarea acelor persoane, cât e de plată, dacă sunt și dobânzi. Instanța a spus, când a decis că acele documente folosite la cumpărarea imobilului au fost false, înseamnă că se revine la forma anterioară. Forma anterioară e cea în care s-a dat un decret înainte de anii 90 prin care casa era a statului. Teoretic, înseamnă că statul este cel care trebuie să fie proprietar”a explicat Teodorovici.

El a confirmat, însă, că președintele Iohannis a plătit impozitele pe imobilul pierdut în instanță. “A plătit, este clar plătit impozitul pentru suma de 1, 2 milioane de lei. A plătit undeva la 150 și ceva de mii de lei. Se poate pune doar in discuție partea de dobânzi. Și din momentul notificării, normal este o perioadă după care se aplică și penalităț.” Întrebat de EVZ de subiectul casei lui Iohannis s-a luat abia acum în discuție, Eugen Teodorovici, a explicat: “Eu am plecat de la Finanțe în 2015 cu schimbarea guvernului, dată după care instanța a dat definitivă printr-o astfel de hotărâre. În 2016 a trebuit să ne uităm cu atenție care a fost motivul pentru care o astfel de decizie nu s-a pus in aplicare. Mai mult, după ce notarul căruia i-a fost cerută acea procedura de către ANAF Sibiu și-a suspendat acțiunea în instanță pentru că erau pe rol cele două procese, în mod normal trebuia să se facă recurs într-un termen fix. Nu s-a făcut. Și 2016 se pare că a fost un an în care o astfel de acțiune a fost temperată, pusă pe hold”.

