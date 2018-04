„BATALIONUL-MIXT” i-a inflamat pe politicienii moldoveni. Mihai Fifor a avut o REPLICĂ extrem de DURĂ. „Nu ducem trupe româneşti acolo...”

Reacție dură a ministrului Apărării Naţionale, Mihai Fifor, la adresa politicienilor moldoveni! Mai exact, acesta afirmă că înfiinţarea unui batalion mixt româno-moldovean nu ar implica transferul de trupe româneşti în ţara vecină. Ministrul a mai declarat că o parte a mediului politic din Moldova ”s-a inflamat foarte mult”, deşi discuţiile cu omologul său au fost de principiu.





Prezent duminică la un eveniment în Cetatea Aradului, ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, a fost întrebat de jurnalişti despre înfiinţarea unui batalion mixt româno-moldovean, după ce discuţii au avut loc, la începutul anului, între miniştrii Apărării ai celor două ţări.

Discuții de principiu, dar politicienii moldoveni s-au inflamat...

Mai mult, Fifor a spus că discuţiile de la Chişinău cu omologul său Eugen Sturza au fost de principiu şi a arătat că în urma acestora o parte a mediului politic din Republica Moldova ”s-a inflamat foarte mult”.

”Este o discuţie pe care am purtat-o cu omologul meu, excelenţa sa Eugen Sturza, la Chişinău, şi la Bucureşti am discutat acest lucru. S-a inflamat foarte mult atunci o parte a mediului politic din Republica Moldova, probabil că nu s-a înţeles foarte bine, nimeni nu a vorbit de deplasarea unor trupe româneşti în Republica Moldova, nu am avut niciodată în gând o astfel de chestiune, este vorba de un format de pregătire mixtă româno-moldoveană.

De altfel, soldaţii moldoveni participă la exerciţii pe care Armata Română le organizează în ţară şi avem o colaborare, zic eu, foarte bună”, a declarat Mihai Fifor, potrivit informațiilor News.ro.

Fifor a devoalat contextul discuțiilor

Ministrul a precizat că discuţiile au fost ”despre o formulă asemănătoare batalionului mixt pe care îl avem pentru proiectul Tisa”, respectiv o unitate pentru situaţii de urgenţă, care să poată fi operativă şi să intervină când este nevoie.

”Ei vor un batalion mixt. Ce, acest batalion să fie format dintr-un moldovean şi 1 000 de români?”

Discuţiile între cei doi miniştrii au avut loc în luna februarie. Câteva zile mai târziu, fostul preşedinte al Republicii Moldova Vladimir Voronin s-a arătat deranjat de vizita făcută de ministrul Apărării din România, Mihai Fifor.

„Am văzut că a venit la Chişinău ministrul Apărării român, cu o grămada de generali. Ei vor un batalion mixt. Ce, acest batalion să fie format dintr-un moldovean şi 1 000 de români? Aşa batalion a fost şi în 1918, atunci când cei din Sfatul Ţării au fost obligaţi să semneze Unirea”.

