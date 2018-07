Fostul ministru Constantin Niță, CONDAMNAT la ANI GREI de ÎNCHISOARE. Motivele INCREDIBILE care au condus la această sentință

Înalta Curte a justificat condamnarea definitivă a lui Constantin Niță la 4 ani de închisoare pe două denunțuri și pe citate din lucrări ale unor psihologi-fantomă.





„Fostul ministru al Energiei Constantin Nita isi ispaseste in prezent pedeapsa de 4 ani de inchisoare cu executare dispusa, in 28 iunie 2018, de Completul de 5 judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care a stabilit ca Nita a facut trafic de influenta pe langa fostul primar al Iasiului Gheorghe Nichita, primind in schimb suma de 30.000 euro de la denuntatorul Tiberiu Urdareanu.

Condamnarea, cat si celelalte dispozitii ale instantei supreme fac totusi ca decizia sa fie cel putin dubioasa. Sustinem aceasta intrucat, desi a fost condamnat pentru ca ar fi primit suma de 30.000 euro de la denuntatorul Tiberiu Urdareanu, in schimbul unor pretinse interventii, Inalta Curte a decis restiuirea catre Nita a celor 30.000 euro.

Iar aceasta nu este singura anomalie din dosarul lui Constantin Nita. Dupa condamnarea sa definitiva ies la iveala detalii cutremuratoare care demonstreaza ca dosarul a reprezentat o miza, iar o pedeapsa exemplara era absolut necesara”, scrie Luju.

Aceste detalii se regăsesc în concluziile scrise pe care apărătorii lui Constantin Niță, avocații Dumitru Rădescu și Dan Lupașcu, le-au depus la ultimul termen de judecată de la Înalta Curte, În care sunt demontate punctual toate acuzațiile aduse de procurorii DNA.

În concluziile scrise se arată că instanța de fond nu a stabilit data și împrejurările în care Constantin Niță i-ar fi pretins denunțatorului Urdăreanu Tiberiu comisionul de 5% din valoarea contractului și nu a elucidat împrejurarile în care inculpatul Niță Constantin ar fi primit 30.000 euro de la denunțătorul Urdăreanu Tiberiu.

