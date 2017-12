Reacția ministrului român de Externe la decizia SUA referitoare la Ierusalim. Ce va face România

Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat vineri că România rămâne consecventă poziţiei privind crearea a două state - Israel şi Palestina -, punctând că trebuie găsită în urma dialogului direct între cele două părţi, fără a se recurge la măsuri unilaterale, care ar putea avea un impact negativ asupra negocierilor.





„Poziţia României este poziţia pe care am avut-o consecvent legată de ideea creării a două state - Israel şi Palestina - care să trăiască în bună vecinătate şi în prosperitate, cu ideea noastră că această soluţie trebuie să fie găsită pe calea dialogului direct între părţile interesate şi în acelaşi timp pe ideea că este bine să nu se recurgă la măsuri unilaterale care ar putea avea un impact negativ asupra negocierilor.

Decizia anunţată de SUA este, după părerea mea, un element încurajator, pentru că preşedintele Trump dă foarte clar semnalul, în afară de problema mutării ambasadei, în legătură cu dorinţa SUA de a se implica în găsirea unei soluţii şi mai ales subliniază faptul că în ceea ce priveşte situaţia Ierusalimului, situaţia celor două state din regiune, acestea vor face obiectul unor negocieri şi în urma soluţiilor care vor fi găsite între ele se va definitiva şi statutul juridic al celor două state şi al Ierusalimului", a afirmat Meleşcanu, citat de Agerpres, întrebat cum comentează decizia anunţată de preşedintele american, Donald Trump, privind recunoaşterea Ierusalimului drept capitală a Israelului

Şeful diplomaţiei române a participat vineri la lansarea campaniei de comunicare publică „We are NATO", la Facultatea de Drept a Universităţii Bucureşti.

