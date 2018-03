Ministru britanic solicită limitarea prin lege a timpului pe care adolescenții au voie să îl petreacă pe internet

Ministrul britanic al culturii a declarat sâmbătă că guvernul său dorește impunerea unei limite legale a timpului petrecut de copii pe internet.





Această decizie a fost propusă în urma unui raport al comisarului pentru bunăstarea copiilor, Anne Longfield, care arată că adolescenții cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani petrec peste 20 de ore pe săptămână în mediul online. Adolescenții cu vârste sub 18 ani ar putea avea accesul restricționat pe rețelele de socializare după câteva ore de navigare, conform propunerii elaborate în scopul de a îmblânzi "vestul sălbatic" al internetului, conform unui reportaj din ediția de sâmbătă a ziarului Times din Londra. Miniștrii doresc impunerea unei limite a perioadei petrecute de copii pe platformele de socializare, pe fondul presupunerii că prea mult timp petrecut în aceste rețele le-ar afecta sănătatea mentală. Matt Hancock, Secretar de Stat pentru Mediul Digital, Cultură, Mass-media și Sport, a declarat pentru ziarul Times că dorește impunerea unor perioade de pauză diferite, în funcție de vârsta utilizatorilor, pe fondul îngrijorării că utilizarea excesivă a internetului poate dăuna sănătății mentale a copiilor. Hancock a mai declarat: "Suntem realmente îngrijorați cu privire la volumul de timp petrecut de tineri în fața ecranelor și la impactul negativ pe care acest obicei îl poate avea asupra vieții lor. Este ceva normal să ne gândim la ce am putea face în acest sens". Limitele de timp vor putea fi aplicate folosind o nouă cerință legală impusă companiilor de rețele sociale, care trebuie să se asigure că orice utilizator are peste 13 ani. Nu se cunosc încă detaliile privind modul în care o astfel de cerință ar putea fi aplicată, dar este posibil ca acestea să completeze legea care impune site-urilor de materiale pornografice să se asigure că utilizatorii lor au peste 18 ani, prin intermediul unui card de credit, se afirmă în reportaj. Propunerea a fost făcută la câteva săptămâni după ce Jeremy Hunt, Ministrul Sănătății, a avertizat ca folosirea excesiva a rețelelor de socializare reprezintă o amenințare majora pentru sănătatea copiilor, la fel ca fumatul și obezitatea.

