Mineriada din 1991 și protestele din 2017 au aprins Piața Victoriei

În ultimii 28 de ani, România a cunoscut (și) câteva proteste puternice, care vor rămâne în istorie. Piața Universității din 1990, Mineriada din Piața Victoriei din 1991 și Protestele anului 2017 din aceeași piață din fața Guvernului sunt cele mai semnificative. Politicienii, în apetitul lor pentru ciolanul puterii, au reușit să divizeze societatea și să învrăjbească românii, folosind metode și mijloace de sorginte bolșevică sau mizând pe slaba informare a multora.





25 septembrie 1991. Panică în Gara de Nord

Pentru tinerii de azi, care nu au trait venirea minerilor în Capitala, dar şi pentru cei care nu-şi mai amintesc multe din detaliile acelor perioade, am sa reproduc un text pe care l-am publicat în septembrie 1991. Reprezinta una dintre relatarile reporterilor despre panica şi teama care se instaurau atunci în Bucureşti. Exista, însa, şi o parte a societaţii care aştepta „lecţia” minerilor în apararea politicienilor Puterii.

„Gara de Nord, ora 10.00. Poliţia deja patruleaza pe peroane. În faţa biroului de informaţii grupuri de cetaţeni discuta aprins despre sosirea garniturilor de tren cu mineri. În unitaţile comerciale personalul începe sa strînga marfa. Se lipesc ziare în geamuri, se dau firmele jos. Unele vînzatoare plîng. ştirile circula cu rapiditate din gura în gura despre devastarile de la Petroşani anunţate la radio. La o firma turceasca se da jos firma luminoasa. O doamna din personalul de aici îmi spune: „Nu ştim ce o sa se întîmple, nu ştim de ce, pentru ce vin şi mai ales ce vor face aceşti mineri.”

Alaturi, la firma româneasca Roto, vînzatoarea e foarte agitata. „Am auzit ca devasteaza totul în cale, mai ales magazinele particulare. Mi-am luat banii în buzunar, actele, am pus ziare în geam şi aştept. Atîta vreme cît li s-a dat voie la particulari, cît traim într-o ţara democrata, e o ruşine ceea ce se întîmpla. Nu ştim daca nu este o maşinaţie ca sa ne desfiinţeze. Lumea a treia? Noi suntem ultimii dintre oameni daca guvernul da voie sa se întîmple aşa ceva. Am ramas trasnita cînd am vazut atîta poliţie în gara. Mi-au spus sa-mi pun ziare în geam, sa încarc marfa. Poate parte din poliţişti s-or fi convins ca nu e bine si-şi fac şi ei datoria sa ne anunţe, sa fim prevazatori, sa evitam.”

La firma Pulman mi se spune: „Toata lumea a închis, nu numai noi. A fost decizia tuturor din gara. Am întrebat în alte parţi si am aflat ca au fost anunţaţi de poliţie. Am vazut toata lumea alertata. S-a creat panica chiar daca nu ne este frica. Nu putem face pe grozavii şi sa ţinem noi deschis. Nu stim daca va fi ceva sau nu, dar nu putem sa stam aşa daca vin minerii.” Un cetaţean aflat în apropiere puncteaza: „De data asta vin nechemaţi, sa vedem daca le mai da sa manînce.”

La firma Cobora activitatea se desfaoara normal. Se vinde şi se cumpara. Vorbesc cu Ticu din serialul TV „Cireşarii”. „Ni s-a spus şi noua sa închidem. Eu cred ca nu are rost. Nu vad motivul pentru care sa devasteze. La Impex Pamiza panica nu s-a produs, dar s-a început camuflarea geamurilor cu ziare. Poliţia caii ferate a anunţat pe toata lumea sa ne ferim, sa închidem. Nu mi-e frica. Eu am trecut şi anul trecut pe lînga ei şi nu mi-au facut nimic. Ei vin pentru revendicarile lor şi noi nu credem ca facem parte din revendicarile acestea. Nu pe noi ne vizeaza. Daca vom vedea ca se dedau la acte de devastare, vom închide. Nu vad totuşi normala o atare situaţie. S-a anunţat la televizor la ora 10 şi aşa s-a lansat zvonul ca minerii fac devastari în gari.”

Poliţia patruleaza peste tot. Bucureşteni curioşi, alţii revoltaţi, ziarişti, personalul garii aşteapta trenul cu mineri. La comandamentul Garii de Nord ofiţerul de serviciu îmi spune maliţios ca ei nu ştiu nimic, ca nu-i intereseaza. Trenul de 11.55 vine gol, minerii descinzând în Gara Baneasa”.

(Articolul a aparut în 26 septembrie 1999, în cotidianul naţional Tineretul liber).

Protestele din Piața Victoriei 2017 pot aduce voturi PSD

Începutul anului 2017 a debutat cu o manifestaţie de strada, dupa ce Guvernul PSD a anunţat ca va aduce modificari în Codul penal şi va emite o ordonaţa pentru graţierea unor deţinuţi, pentru a goli penitenciarele suprapopulate. Circa 3.000 de persoane s-au adunat în Piaţa Victoriei şi alte 2.000 în alte oraşe ale ţarii şi au protestat faţa de intenţiile Guvernului condus de Sorin Grindeanu.

Amploarea mitingurilor spontane s-a făcut simțită în scurt timp, coaliția PSD-ALDE fiind acuzată că împinge guvernul să dea ordonanțe care să servească politicienilor cu dosare penale. Mesajul s-a amplificat mai ales după ce, în 22 ianuarie, președintele Klaus Iohannis a mers în mijlocul protestatarilor, adunați în Piața Universității după un marș prin centrul Capitalei. Presa a estimat ca la protest au participat 30.000 de oameni. S-au facut remarcaţi politicienii Opoziţiei, de la PNL, USR, dar şi foşti miniştri din Cabinetul Cioloş.

Preşedintele Iohannis a avut un mesaj dur, pe placul celor din strada şi al politicienilor PNL şi USR: „O gaşca de oameni politici cu probleme penale vrea sa schimbe legislaţia din România, vrea sa slabeasca statul de drept, or aşa ceva nu se poate admite”. Liderul PSD, Liviu Dragnea, aratând ca partidul sau a câştigat votul popular, a declarat despre proteste ca marcheaza „începutul unei lovituri de stat”, iar preşedintelui Iohannis i-a dat replica acuzându-l ca „e în fruntea unei mineriade”. Din acel moment, Liviu Dragnea, condamnat definitiv într-un dosar şi având calitatea de inculpat într-un altul, a devenit ţinta protestatarilor şi a majoritaţii presei.

De data aceasta, spre deosebire de fenomenul Piaţa Universitaţii din 1990, când ziarele erau aşteptate pentru relatari de la faţa locului şi pentru opiniile unor jurnalişti, rolul principal a revenit televiziunilor şi reţelei Facebook.