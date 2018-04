Minciuni PENIBILE spuse de un antrenor de renume: „Mi se stricase instalația la baie și mă aștepta instalatorul să repare”

Claudio Ranieri, antrenorul echipei FC Nantes, forțează demiterea de pe banca tehnică a grupării din Ligue 1, iar pentru asta apelează la explicații penibile.





Claudio Ranieri are zilele numărate în Franața, acolo unde o pregătește pe Nantes. Tehnicianul italian n-a participat la petrecerea organizată de club, cu ocazia aniversării a 75 de ani de existență, și a oferit explicații penibile, pentru a-și motiva absența. „Am vrut să vin, dar șoferul a greșit drumul, am prins ambuteiaj și apoi am mers direct la aeroport", a spus Ranieri, care a povestit că a ajuns la Londra, presat de o problemă urgentă. „Mi se stricase instalația la baie și mă aștepta instalatorul să repare.”

