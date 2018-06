„Este o MINCIUNĂ generală că noi SUSȚINEM acest guvern”. ATAC POLITIC după VOTUL pentru moțiunea de cenzură

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat sâmbătă, că este o „minciună generală” faptul că Uniunea ar ţine în viaţă actualul guvern, deoarece coaliţia are majoritate cu sau fără această formaţiune.





Liderul UDMR susține că nicio acțiune a partidului nu ar fi schimbat soarta moțiunii, conform AGERPRES.

„Noi am ales să ieşim din sală deoarece această moţiune nu vorbeşte despre viitor (...) Am decis aşa la moţiune, fiindcă ei (coaliţia PSD-ALDE - n.r.) oricum aveau majoritate. Este o minciună generală care se spune în mass-media, în cârciumi sau pe Facebook că de fapt noi ţinem în viaţă acest guvern. Nu puteam vota moţiunea de cenzură fiindcă nimeni nu a venit cu niciun fel de propunere, nici măcar nu ştiam cine va fi candidatul la premier, nu ştiam nici măcar programul de guvernare, iar un politician responsabil nu poate vota moţiunea de cenzură.

Din acest motiv am ales aşa, fiindcă am văzut că acesta este un război pentru putere, nu vorbeşte despre lucrurile esenţiale ale societăţii, despre viitorul ţării şi din acest motiv rămânem pe dinafara acestei politici, în afara acestui război", a arătat Kelemen Hunor, potrivit traducerii oficiale. Liderul UDMR a spus că moţiunea de cenzură nu vorbea despre problemele societăţii, despre politicile publice. „Dacă despre asta se va discuta în Parlament, atunci se poate conta pe noi”, adăugat Kelemen. El susţine că, în România, nimeni nu are o idee clară despre ce va fi cu ţara peste 20 de ani şi se vorbeşte doar despre lupta împotriva corupţiei. „Aşa am încercat să ne diferenţiem de ceilalţi, de ambele tabere (...) Trăim această situaţie: dacă politicienilor români nu le iese ceva, UDMR e de vină. Dacă ceva nu merge bine în ţară, UDMR e de vină. Nu pot să stigmatizezi oameni şi să declanşezi ură. Azi, în România, nimeni nu are o idee hotărâtă despre ceea ce va fi cu această ţară peste 20 de ani. Nimeni nu vorbeşte altceva decât despre lupta împotriva corupţiei.

Nu negăm că nu e importantă lupta împotriva corupţiei, dar nimeni nu vorbeşte despre politici fiscale, probleme sociale, despre sănătate şi infrastructură. Toate sunt formulate în sloganuri", a punctat Kelemen Hunor. Acesta a adăugat că puterea şi opoziţia se bat „până la sânge şi nu pot să cadă de acord nici măcar asupra unei autostrăzi” şi că UDMR poate sprijini orice construcţie care vorbeşte despre viitor. Kelemen Hunor a participat, sâmbătă, la cea de a doua ediţie a taberei politice organizată de UDMR şi Conferinţa Tinerilor Maghiari din România (MIERT). Evenimentul are loc, de joi până duminică, în satul Subcetate, comuna Zetea, şi este destinat angajaţilor din structurile Uniunii, liderilor organizaţiilor de tineret şi celor interesaţi de politică.

Pagina 1 din 1