Mimi i-a cucerit pe străini: ,,După ce am demonstrat în muzică, românii vor avea renume și în presa sau divertismentul internațional"

La prima vedere poate părea doar o tânără de 20 de ani care a decis să studieze dincolo de granițe. Mihaela Pantea este, de fapt, o vedetă născută pe internet. De un an de zile, de când este vlogger, are o comunitate de aproape jumătate de milion de români care o urmăresc, iar la fiecare postare reusește să strângă o audiență care stârnește invidia multor emisiuni care rulează pe TV. În plus, succesul ei a depășit granițele țării, ea fiind primul vlogger român invitat la una dintre cele mai importante evenimente de online din lume, VidCon. Mimi, așa cum o știu fanii ei, a filmat recent și cu Scotty T, vedeta reality-show-ului Geordie Shore difuzat de MTV UK.





Youtube-ul românesc se dezvoltă cu o rapiditate extraordinară, iar publicul crește de la o zi la alta. De la tinerii care se filmau singuri la ei acasă și puneau video-urile pe internet, industria s-a dezvoltat atât de tare într-un singur an, încât unii vlogeri au platouri de filmare, echipe de PR și comunicare și bugete peste ale vedetelor tradiționale.

Ce este Vidcon și de ce este bine ca România să fie reprezentată acolo, ne povestește chiar MIMI.

Mimi: Vidcon este conferința internațională a videobloggerilor din toata lumea unde oamenii din industrie se întâlnesc ca sa celebreze puterea videourilor din mediul online. Pana acum nu a mai fost invitat niciun vlogger roman la evenimentul care se tine in fiecare an din 2010 pana in prezent, este important ca cineva sa ne reprezinte țara la un eveniment international de nivelul VidCon-ului pentru că avem ce arăta. Producem pe internet conținut de divertisment, anchete impresionante sau conținut educational urmărit în toată lumea. După ce Inna a dat lovitura în industria muzicală, tot internetul va ajuta câțiva dintre oamenii de aici să aibă un cuvânt și în alte domenii, cum ar fi reportajul international sau entertainment-ul mondial.”

Cum ajungi la nivelul acesta de notorietate?

Vlogging-ul este noua televiziune. Oamenii din toată lumea stau cu telefonul în mână nonstop și caută fix ce îi interesează. Când urmărești oamenii de pe internet nu depinzi de o oră de difuzare, ai o relație mult mai apropiată cu cei care îți livrează informațiile și poți să treci de părțile care nu te interesează. Acum să ajungi cunoscut pe internet e mai greu decât era acum doi ani. Ai nevoie de calitate la video, să fii o persoană care are ceva de spus, să fii constant și muncitor.

Ce te diferențiază pe tine față de ceilalți creatori de conținut?

Diferența dintre mine si ceilalți creatori de content este ca tot ce fac eu se bazează pe o strategie si personajul Mimi din vlogurile mele este diferit de Mimi din viata reala, tot ce fac eu pe Vlog este pentru divertismentul oamenilor, in realitate sunt o persoana mult mai calma si mai calculata decât par in vloguri.

Cu ce reușesc să impresioneze românii la nivel international și care au fost reacțiile străinilor când te-au întâlnit?

Primul moment a fost cand am cunoscut echipa care se ocupa de organizare si am primit multe remarci pozitive in legătura cu contentul pe care eu il creez pentru international, m-am simțit bine cand am realizat ca munca pe care o depun chiar este apreciata si de oameni din afara țării.Al doilea a fost cand a trebuit sa dau un interviu pentru Crowd Agency si al treilea cand am dat cel de al doilea interviu pentru Pixel Ecosystem, un concept international din care o sa fac si eu parte, despre care o sa aflați mai multe detalii in curând. Cred că noi, românii, dăm dovadă de autenticitatea și un umor particular, specific românesc, care este apreciat in momentul de fata in toata lumea

Ce urmează pentru tine?

In continuare o sa produc content in ambele direcții, național si international, urmează multe colaborări cu vloggeri cunoscuți la nivel international pe care abia astept sa le vedeți.

