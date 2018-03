Exclusiv: Un fost milițian cere peste 700 de salarii compensatorii

Un fost subofițer de Miliție trecut abuziv în rezervă în 1985 pentru că nu era membru de partid cere salariile din urmă, după ce Ministerul de Interne de atunci nu i-a comunicat ordinul de eliberare din funcție, astfel că, după ce a intrat în posesia actului după 33 de ani, îl va contesta în instanță





„Am fost subofițer al școlii de miliție, dar nu am fost membru PCR. Eram tânăr, nu îmi plăcea, totul era la ordin (n.r.- politic). Cinci ani am fost subofițer, apoi m-au mutat la un slugoi al comandantului. În șase luni a reușit să mă dea afară. Mi-au înscenat pierderea unor documente, care ulterior au fost găsite la un alt post de Miliție. Mi-au distrus și familia, că m-am despărțit de soție. Acum am intrat cu greu în posesia ordinului de trecere în rezervă, pe care a fost trecut un act normativ abrogat (n.r. – la data trecerii în rezervă). Voi solicita plata sumelor de bani din urmă, cât avea pe lună un subofițer de Miliție în 1985 până în 2010 când trebuia să ies la pensie. Eu sunt un om corect, am coloană vertebrală!”, a declarat pentru EVZ Nicușor Medelea. „Fostul stat comunist nu a comunicat acest ordin la momentul emiterii lui, iar fostul polițist este în termen să acționeze în instanță pentru anularea lui”, a declarat pentru EVZ avocatul Adrian Cuculis.

