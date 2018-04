Milionar cu pretenţii deşucheate: În sicriu de aur, îmbăiat în şampanie şi cu bijuterii de 100.000 de euro. FOTO în articol

L-au ucis într-o ambuscadă, împuşcându-l din apropiere dintr-o maşină, chiar în faţa casei sale. Familia, acum, a dorit să-i respecte dorinţele într-o atmosferă de lux, aşa cum trăise toată viaţa. Este hotărârea a rudelor defunctului de 33 de ani, Sheron Sukhdeo, un milionar din Trinidad-Tobago.





Bărbatul, devenit foarte bogat datorită vânzării maşinilor de lux, potrivit unor cercetări ar fi fost, în trecut, în vizorul unei bande ciriminale dar şi fiindcă ar fi fost apropiat al unei bande rivale. Ameninţările, însă, nu s-au materializat până în urmă cu câteva zile când a fost victima unei ambuscade. Relatarea este dată de Metro.co.uk.

Iubitor al luxului până la ostentaţie bolnăvicioasă, Sheron a cerut familiei să fie tratat cu toate onorurile în cazul morţii sale şi chiar aşa s-a întâmplat. Corpul său, îmbăiat în şampanie de cea mai bună calitate şi acoperit cu bijuterii în valoare de aproximativ 100.000 de euro, a fost apoi aşezat într-un sicriu din aur şi transportat la bordul unui Bentley luxos, înaintea ceremoniei funebre şi arderii în crematoriu.În picioare, nelipsiţi pantofii Timberland, care erau preferaţii săi... His jewellery is believed to have been removed before he was cremated (Picture: Jam Press) Police are now investigating a possible family connection to Sukhedo’s death (Picture: Jam Press) Picture: Jam Press - metro.co.uk

Pagina 1 din 1