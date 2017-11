Cum POŢI deveni MILIONAR doar în câteva minute

Povestea este incredibilă, o pătură moştenire de la o străbunică l-a făcut milionar în dolari pe cel care trăia cu 200 de dolari pe lună. Ani de zile el îi ignorase valoarea, dar, o emisiune de la tv i-a schimbat viaţa în doar câteva minute.





Californianul Loren Krytzer a fost implicat într-un accident în urma căruia i-a fost amputat un picior şi n-a mai fost în stare să muncească în meseria lui de tâmplar. De atunci trăia cu 200 de dolari pe lună, bani luaţi de la stat pentru invaliditatea sa şi care nu-i ajungeau să-şi permită o casă şi să-şi întreţină copiii. Ani de zile el a trăit într-o baracă a unor prieteni, încredinţându-şi copiii spre îngrijire bunicilor, până când, graţie unei vechi pături moştenită de la străbunică, a devenit pe nepusă masă milionar.

Punctul de cotitură a venit când butonând telecomanda televizorului a început să urmărească programul Antiques Roadshow. În acel episod un bătrân vindea o pătură Navajo (veche populaţie de amerindieni din sud-vestul Statelor Unite, numărând astăzi puţin pste 300.000 de oameni), cu 500.000 de dolari şi Loren a remarcat imediat asemănarea cu aceea moştrenită de la străbunică.

''Am sărit de pe scaun, am luat pătura şi am comparat-o cu aceea care a apărut la Tv'', a povestit el presei. Excitat de descoperire, a comunicat ştirea familiei, care însă s-a demonstrat a fi sceptică. ''Nu vei lua mai mult de 10 dolari pe ea'', l-a trimis la plimbare mama sa, convinsă că nu valora mai mult, ea fiind folostită în trecut pentru a înveli puii nou-născuţi de pisica străbunicii.

Loren însă nu s-a dat bătut, a dus pătura la o casă de licitaţie, care a acceptat pe loc s-o vândă celui mai bun ofertant pentru suma de 1,5 milioane de dolari. În acest fel totul s-a schimbat în viaţa lui Loren, care a părăsit baraca prietenilor, a cumpărat două case, o maşină şi tot ceea ce cu puţin timp înainte nu şi-ar fi putut permite. ''Vreau doar să spun oamenilor să fie încrezători şi să nu se lase pradă disperării, fiindcă lucrurile se pot schimba peste noapte'', potrivit dailymail.co.uk.

