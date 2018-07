Milioane de români vor cunoaște această măsură. Ministrul finanțelor, Eugen Teodorovici, a făcut anunțul oficial. Blocarea conturilor este ilegală

Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat ca pana la finalul anului intentioneaza sa elimine masura de proprire a conturile romanilor, afirmand ca este o abordare agresiva a statului.





Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a anuntat ca pana la finalul anului intentioneaza sa elimine masura de proprire a conturile romanilor, afirmand ca este o abordare agresiva a statului. "Nu te poti uita in ochii unui roman simplu, care n-are niciun fel de instrument de aparare. O sa dispara aceasta abordare agresiva din partea statului. Poprirea aceasta dispare. Nu o sa mai gaseasca romanul un cont blocat pe neasteptate, potrivit ziare.com Nu se poate ca o persoana cand pleaca intr-o excursie in strainatate se trezeste ca nu poate sa-si acceseze conturile pentru ca, pentru o suma minora, cineva i-a a blocat toate conturile. Asta dispare pana la sfarsitul acestui an", a declarat Eugen Teodorovici, miercuri seara, la Antena 3. Eugen Teodorovici vrea sa elimine si lista cu datornicii persoane fizice publicata de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), precizand ca aceasta "lista a rusinii" este o "masura comunista care induce ura intre semeni". "Lista rusinii o vom elimina. Este o masura comunista, induce ura intre semeni. Nu trebuie sa punem o lista a rusinii pe gard. Ce ma intereseaza pe mine daca vecinul meu are datorii? Este treaba autoritatilor. La firme, da, sunt de acord sa fie publicata", a precizat ministrul. Ministrul Finante a mai afirmat ca reformele continua dar ca in acest moment nu vrea sa dea mai multe detalii pentru ca "oamenii sunt invidiosi pe masurile care se iau".

