Mihail Saakashvili în Ucraina: de la afaceri politice la fapte penale cu grupuri criminale organizate. Pulsul planetei

Kievul, fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakashvili, dar și fostul prieten și actualul rival, Petro Poroshenko, Președintele Ucrainei, au intrat din nou pe primele pagini ale ziarelor internaționale marți dimineața, atunci când Serviciu de Securitate ucrainean, SBU, a descins la locuința lui Saakashvili din Kiev pentru o percheziție și pentru a-l reține, la cererea Parchetului General.





Fostul președinte s-a refugiat pe acoperișul imobilului de 8 etaje unde a fost în final capturat, în ciuda prezenței masive și a protestelor adepților săi din partidul proaspăt înființat în Ucraina.

Relația Saakashvili-Poroshenko este una complexă, și conține elemente diverse și contradictorii în timp: Mihail Saakashvili a venit în Ucraina după Maidan pentru a sprijini forțele pro-occidentale, devenind, după numirea semnată de Președintele Poroshenko, guvernator al Regiunii Odesa, una extrem de importantă. Atunci a dobândit și cetățenia ucraineană. Cum în Ucraina, ca și în Georgia, dubla cetățenie este interzisă, Saakashvili a renunțat la cetățenia georgiană și a devenit cetățean ucrainean.

După această perioadă, relațiile reciproce s-au răcit atunci când Saakashvili a fost demis și a contestat reformele încete ale Guvernului ucrainean. Ulterior acesta și-a creat chiar propriul său partid de opoziție în Ucraina, asociat Partidului Samapomich, al primarului de Lvov, un partid al întreprinzătorilor și clasei de mijloc, dar și Blocului Iulia Timoshenko. Toate cele trei partide contestatare ale lui Poroshenko au determinat mișcări de protest, utilizând veteranii din Donbas și Piața, care a cerut adoptarea unei legi a impeachmentului – demiterea Președintelui – și a cerut activizarea luptei anticorupție și a reformelor.

Rezultatul a fost retragerea, în această vară, a cetățeniei lui Mihail Saakashvili de către cel care i-o acordase, președintele ucrainean Petro Poroshenko. Saakashvili nu se afla în Ucraina la acea dată, iar ulterior a forțat intrarea cu trenul din Polonia, fapt realizat cu sprijinul adepților săi și a partidelor de opoziție. Rezultatul a fost o nouă dispută juridică pentru încălcarea legii/forțarea frontierei.

În luna decembrie, Saakashvili are termene pentru ambele procese, cel în care contestă retragerea cetățeniei și cel ce analizează forțarea intrării în Ucraina. Peste acestea, mai subzistă problema dosarelor din Georgia ale fostului Președinte, întocmite de noua putere care i-a succedat, Visul Georgian, dosare puse sub semnul întrebării prin prisma justiției selective reclamate la Tbilisi și aplicate foștilor membri ai Guvernului Mișcării Naționale Unite, fostul partid al lui Saakashvili care-l mai are, formal, drept președinte. O cerere de extrădare există de mai multă vreme și partea ucraineană a fost solicitată, în repetate rânduri, să dea curs cererii de extrădare pentru ca Saakashvili să se confrunte cu justiția georgiană.

În fine, în toată această complexitate, să mai adăugăm și actuala situație despre care autoritățile ucrainene vorbesc că ar avea legătură cu protejarea și favorizarea unui grup infracțional organizat, neprecizat încă. Deci soluția nu a fost una cu incidență politică sau în sensul dosarelor deja deschise și în curs de soluționare în justiție, ci una vizând un nou dosar penal, cu relevanță infracțională din zona criminalității organizate. Acest lucru și măsurile care urmează a fi luate de Procuratură și validate de instanță, ar putea să nu fie singurele de natură restrictivă pentru Saakashvili, ci să urmeze ca și chestiunea extrădării în Georgia să fie repusă pe tapet.

