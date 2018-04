Mihai Stoichiță, pus la punct de un fost elev: „Noi v-am făcut antrenori pe dumneavoastră. Haideți să ne respectăm!”

Costel Gâlcă a avut un conflict, în direct, la Digi Sport, cu Mihai Stoichiță, fostul său antrenor, în prezent, un aprig susținător al lui Răzvan Burleanu.





Mihai Stoichiță a ieșit la atac după alegerile pentru șefia FRF și a declarat că foștii fotbaliști care l-au susținut pe Ionuț Lupescu au format un clan. „Cocoșilă”, în prezent director al Comisiei Tehnice din cadrul FRF, s-a certat cu antrenorul Costel Gâlcă, fostul său elev de la Steaua. „Noi v-am făcut antrenor”, a fost replica în urma căreia Stoichiță n-a mai avut răspuns și a deviat discuția.

Gâlcă: "Nu suntem un clan. Pe mulți din acel clan i-ați antrenat ca jucători. Domnule Stoichiţă, nu vorbiţi ceea ce nu trebuie să vorbiţi. Noi v-am făcut antrenori pe dumneavoastră. Haideți să ne respectăm! Eu l-am sprijinit pe Lupescu, dar fotbalul românesc l-a ales pe Răzvan Burleanu, aia e. Sper să duceți echipa națională acolo unde a fost în trecut. Nu mă luați pe mine cu astfel de vorbe, cu «I-am ciuruit», așa cum a zis Burleanu. Sunt vorbe de oameni mici"

Stoichiță: "Aș vrea să fii mai coerent, că am senzația că nu ești coerent. Știi că țin mult la tine și că te respect. Dar voi nu ați ciuruit înainte de alegeri? Voi ați fost icoane de pus pe perete? Hai, Costele, că devenim ridicoli... "

Gâlcă: "Sunt foarte clar și coerent" Stoichiță: "Eu vreau să vorbesc și să spun ce simt. Tu ce vrei să-mi transmiți? Spune coerent" Gâlcă: "Hai să vorbim cu respect! Felicitări că ați câștigat alegerile. Dar să vedem ce va fi de acum înainte" Stoichiță: "Da, da, da. Voi veniți cu amenințări d-astea cu «O să vedem». Dacă vrei să vorbim, hai să avem o discuție față-n față. Acum ești emoționat și nervos. Nu am voie să am idei și opinii diferite? Cine sunteți voi ca să-mi impuneți o filosofie?" Gâlcă: "Trebuie respect" Stoichiță: "V-ați unit ca un grup împotriva unei persoane. Da, am zis clan și am cerut scuze. Am rectificat și am spus grup. Dacă nu știi ce înseamnă a rectifica, nu e treaba mea" Gâlcă: "Credeți că mă enervez?" Stoichiță: "Eu zic că ești foarte nervos. Nu mă poți provoca. Sunt destul de echilibrat" Gâlcă: "Eu sunt mai echilibrat în viață" Stoichiță: "Aici deja jignești. Eu am zis că sunt echilibrat. Văd că tu faci comparații" Gâlcă: "Sunt, sunt" Stoichiță: "Dacă tu vrei război la nervi..." Gâlcă: "Eu vreau respect" Stoichiță: "Eu mereu v-am respectat. Când ți-a fost mai greu, te-am ajutat. Îți aduci aminte" Gâlcă: "Ce? Când m-ai ajutat?" Stoichiță: "După un meci la Sofia, când ai pierdut calificarea. Ai venit la mine și la Panduru" Gâlcă: "Eu am venit la prietenul meu Panduru, nu la dumneata" Stoichiță: "Bine" Gâlcă: "Eu nu mă așteptam să nu câștige Lupescu. Dar asta e, viața merge înainte. Drumul meu va fi acum în afara țării. Prioritatea mea e să antrenez în afara țării. Eu l-am susținut pe Lupescu fără niciun interes"

