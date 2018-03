Sentință favorabilă pentru medicul Mihai Lucan. DIICOT mai pierde un RĂZBOI de AMPLOARE

În tot acest timp, DIICOT a încercat să obțină, fără succes, arestarea preventivă a reputatului medic.

Astfel, dupa decizia judecătoarei Adina Radu de la Curtea de Apel, medicul Mihai Lucan a formulat o cerere de înlocuire a acestei măsuri preventive cu cea a controlului judiciar, notează Lumea Justiției.

Cererea formulată a fost admisă în urmă cu câteva zile, mai exact pe 1 martie 2018, de judecătoarea Daniela Toader de la Tribunalul București.

“In baza art. 242 alin. 2 C.p.p. admite cererea formulata de inculpatul Lucan Mihai, de inlocuire a masurii preventive a arestului la domiciliu cu masura preventiva a controlului judiciar.

In baza art. 242 alin. 2 C.p.p. cu referire la art. 211 si urm. C.p.p. inlocuieste masura arestului la domiciliu a inculpatului Lucan Mihai cu masura preventiva a controlului judiciar pe o perioada de 60 zile, incepand cu data ramanerii definitive a prezentei incheieri”.

DIICOT a cerut la finele anului trecut arestarea preventivă a profesorului Mihai Lucan, solicitare ce a fost însă respinsă, în 21 decembrie 2017, de judecătoarea Claudia Monica Cipariu de la Tribunalul București.

Fragmente din incheierea judecatoarei Claudia Monica Cipariu de la Tribunalul București:

“Raportat la cele expuse anterior, judecatorul de drepturi si libertati (…)

-In ceea ce priveste acuzatia de utilizare in cadrul SC Lukmed SRL a unui aparat performant medical marca Galil (folosit in tratarea diferitelor forme de cancer prin crioterapia tesuturilor afectate), aflat in posesia ICUTR, activitate ce s-ar fi realizat cu incepere din cursul anului 2007 (moment in care reprezentantii ICUTR si SC Lukmed SRL ar fi dispus transferul fizic si fara titlu al acestui aparat din sediul ICUTR in cel al clinicii particulare, fara a se intocmi niciun fel de act de transfer de gestiune sau vreun contract in acest sens, astfel ca in perioada 2007 – 2013 atat aparatul respectiv cat si consumabilele aferente achizitionate din bugetul ICUTR au fost utilizate exclusiv in beneficiul clinicii particulare), retine ca aceasta nu se verifica.

In primul rand, retine ca procurorul de caz nu a inteles sa indice datele minime (serie, numar, an de fabricatie, furnizor, etc) necesare individualizarii unui astfel de aparat, despre care sustine doar ca este marca Galil, dupa cum nu a inteles sa indice actul de proprietate in baza caruia ICUTR a devenit proprietarul acelui aparat (sau, daca nu era proprietar, cel putin actul in baza caruia il avea in posesie sau detentie).

Acelasi procuror face vorbire insa despre 'o serie de inscrisuri ridicate de la sediul ICUTR cu ocazia perchezitiilor domiciliare efectuate la sediul entitatii la data de 19.04.2017', potrivit carora, in perioada 2007-2009, un numar de 159 de pacienti au facut obiectul unor proceduri medicale (crioterapie prostatica/renala) care au fost efectuate in cadrul SC Lukmed SRL, cu ajutorul unei aparaturi medicale (Galil) apartinand Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca, transferata fara titlu din incinta acestei institutii in cea a SC Lukmed SRL.

Este de retinut – din nou – referirea la transferul 'fara titlu' al acelui aparat, desi despre titlul cu care ICUTR l-ar fi avut in posesie nu se aminteste nimic.

Judecatorul de drepturi si libertati apreciaza ca precizarile pe care le considera necesare la o simpla lecturare a acestui capitil din referat, sunt cu atat mai necesare in conditiile in care – audiat fiind in calitate de suspect, la data de 21.12.2017 – in fata procurorului, inculpatul Lucan Mihai declara ca nu a dispus 'preluarea vreunui echipament de orce natura din ICUTR pentru a fi folosit in clinica privata Lukmed'.

Totodata, acelasi inculpat a precizat ca aparatul de crioterapie produs de firma Galil este proprietatea privata a sa, fiind dobandit prin donatie, in anul 2006, si l-a pus la dispozitia ICUTR in scopuri de cercetare, lucrari stiintifice si efectuare de proceduri medicale pentru bolnavii care nu aveau posibilitati materiale.

In dovedirea celor sustinute, inculpatul Lucan Mihai a depus la dosar un inscris – in xerocopie – redactat in limba engleza, la data de 6.11.2007, prin care firma MGP Ltd. Kvitkova 1575, Zilin, Czech Republic, printr-o declaratie ('Statment'), confirma livrarea ('delivered') catre prof. Mihai Lucan si SC Lukmed Pro SRL, gratuit ('free of charge in 2006'), a urmatoarelor: 1pc Seednet Model FP5T5 ('including Warmer, Tubes, Regulators), 1pc Falcon Ultrasound, 1pc Prostate Kit, 1 pc Seednet Ne edles, 1 pc Thermal Sensors, 1 pc Argon Gas (fara a pretinde compensatii ori returnarea echipamentului mentionat: 'does not claim compensation or returning of the equipment mentioned above').