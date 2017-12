Mihai Covaliu, președintele COSR, a vorbit despre una dintre marile probleme ale sportului românesc: „Acceptă mult mai greu durerea fizică”

Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Român, crede că noua generație de sportivi este mult mai puțin pregătită pentru succes.





Mihai Covaliu a declarat că una dintre marile probleme ale sportului românesc este legată de diferența de mentalitate dintre sportivi. Tinerii nu mai acceptă compromisuri pentru a atinge performanța și nu sunt pregătiți să se sacrifice pentru un ideal, este de părere fostul campion olimpic de la Sydney (2000).

„În primul şi în primul rând este vorba de acest decalaj dintre generaţii. Şi aici se observă o abordare diferită la sportivii cu mentalitate de învingători şi cu experienţă, mă refer aici la sportivi consacraţi, care încă fac rezultate şi performanţă pentru România. Aţi văzut Ana-Maria Brânză, după un an de pauză, după un concurs de Cupă Mondială, pe al doilea a şi reuşit să-l câştige. Unui sportiv fără această experienţă şi fără această mentalitate i-ar lua mai mult timp şi i-ar fi mult mai greu. Dar Ana-Maria a reuşit, şi aceasta e diferenţa de a aborda lucrurile, chiar şi în pregătire. Sportivii tineri acceptă mult mai greu durerea fizică, iar performanţa înseamnă în primul rând durere fizică, înseamnă rutina aceasta în a te antrena zi de zi pentru un obiectiv pe care se pare că la un moment dat nu poţi să-l atingi, dar care vine şi când vine momentul să intri competiţie, trebuie să te găsească pregătit. Iar abordarea aceasta am observat că la tânăra generaţie lipseşte. Şi sigur toate celelalte probleme cu care ne confruntăm la nivel de management de federaţie. Momentul în care am ajuns este doar o consecinţă a tot ce s-a întâmplat în ultimii ani. A fost o perioadă după '90 până în 2000, când performanţele au venit firesc, din inerţie, dar la fel de normal era ca după anul 2000, şi după acest val în care sportul a avut performanţe, să vină şi reculul. Aici s-a văzut exact, cine a făcut ceea ce a trebuit, cine s-a gândit la performanţă şi la ce punem în loc pentru a acea performanţă şi cine nu”, a spus Covaliu pentru agerpres.ro.