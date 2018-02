COȘMAR pentru o vedetă PRO TV! Este AMENINȚATĂ pe Facebook în fiecare zi. Ce i se spune este ȘOCANT

O vedetă Pro Tv este hărțuită de diverse persoane pe Facebook, ce îi trimit zilnic mesaje cu amenințări și îi spun că i se vor întâmpla numai lucruri rele.





Mihai Bobonete, alias Bobiță din „Las Fierbinți” a declarat, recent, că primește zilnic mesaje de amenințare pe Facebook. Comediantul a povestit cum oamenii îi trimit mesaje și îi spun că i se vor întâmpla numai lucruri rele dacă nu merge la biserică.

Bobiță a susținut, zilele trecute, câteva spectacole de stand-up comedy în Scoția, iar surpriza cea mai mare a fost faptul că unul dintre show-uri a avut loc într-o biserică. Amuzat, Bobonete și-a amintit imediat cum oamenii îi trimit zilnic mesaje pe Facebook, amenințându-l că i se vor întâmpla lucruri rele dacă nu calcă pragul Casei Domnului, scrie România TV.

„Eu primesc zilnic trei sau patru mesaje cu amenintari de genul ca daca nu cred in Isus, o sa ma calce masina sau ca da trenul peste mine in gara la Ciulnita iar daca nu dau mai departe mesajul, mor si prietenii mei din agenda, chiar daca ei merg la biserica...e... eu asa iar astia in Scotia au PuB in Biserica si nu am vazut pe nimeni calcat de tren pe trecerea de pietoni. Ca sa vedeti voi ce lucru...”, a scris Mihai Bobonete pe pagina de Facebook.

