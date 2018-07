Vești TRISTE pentru fanii lui Mihai Bendeac. Artistul suferă de o BOALĂ lNCURABILĂ. Medicii au făcut ANUNȚUL

Actorul a vorbit despre problemele pe care le are, dar și despre decizia luată în urmă cu 15 ani, aceea de a renunța la religia ortodoxă.





Vedeta tv a mărturisit că se confruntă cu depresia, o boală care a ajuns să afecteze din ce în ce mai mulţi oameni.

"NU sunt ateu! Din contră… Am studiat cât am putut fizica cuantică. Depresia cu care trăiesc de o viață m-a împins la întrebări și căutări. Aceste căutări m-au dus, repet, la fizică, istorie, chimie, filosofie, religie. Concluzia mea? Divinitatea există. Punctul incipient. Generatorul infinitului (consider infinitul ca unică și incontestabilă constantă). Dar consider, totodată, ORICE formă de religie ca fiind o manipulare jegoasă”.

De asemenea, artistul a declarat că ne regret decizia prin intermediul căreia a renunțat la religia ortodoxă și că otodocsi au o părere jignitoare despre Dumnezeu.

Și, în urma reacțiilor de după ultimul episod „Băieți de oraș”, consider că decizia mea de acum 15 ani de a renunța la religia ortodoxă în care am fost botezat, a fost o decizie bună. Mi-e milă de credincioșii ortodocși. Părerea lor despre Dumnezeu este jignitoare. O divinitate cretină, absurdă, veșnic îmbufnată, oricând gata să pedepsească, să dea boli cui râde de ea, să blesteme generații întregi pentru o „greșeală” a cuiva… Așa dobitoc?! Dacă asta ar fi divinitatea, mă piș pe ea. Sunt mai bun. Și i-aș transmite că vreau neapărat în Iad”.

„Dar… „Divinitatea”, „Creatorul”, „Punctul incipient”, „Karma Lord”-ul meu ar fi râs cu lacrimi la acest episod. Mi-e milă de voi. Și de teama voastră imaginară vizavi de un Dumnezeu care, în vechiul testament, pune o haită de lupi să ucidă niște copii..

Eu cred în lucruri simple, nu în religii. Cred în bunătate, în milă față de orice ființă, în dreptate. Asta e religia mea.

Nu mai caut răspunsul. L-am aflat acum câteva luni. Acum, am un singur gând ce mă ajută să lupt cu boala asta sinistră numită depresie: să aduc bucurie. Prin profesia mea. Visez artă de când mă știu. Și mi-am sacrificat totul pentru ea: viață, familie, sănătate. Fă ce iubești până te omoară. Altminteri, mori acum. Noapte bună, copii!”, a scris Mihai Bendeac, pe pagina sa de Facebook.

