Cu cine ar putea fi înlocuită Mihaela Rădulescu în show-ul „Românii au talent”?

După anunţul Mihaelei Rădulescu, pe social media, că renunţă la emisiunea „Românii au talent”, deja circulă tot felul de zvonuri despre cine îi va lua locul. Bineînţeles că toată suflarea românească s-a gândit la Andreea Marin.





Deocamdată, ProTV, nu a făcut niciun anunţ oficial în acest sens. Oricum, ţinând cont că acest show trebuie să aibă o audienţă mare, Mihaela Rădulescu nu poate fi înlocuită cu oricine pentru că, trebuie să recunoaştem, ea era „sarea şi piperul” acestui show. Şi atunci, se naşte întrebarea: se gândesc producătorii emisiunii „Românii au talent” la Andreea Marin? Poate egala performanţa divei de la Monaco?

Mihalea Rădulescu a postat acum câteva zile un mesaj în care îşi anunţa despărţirea de acest proiect. Motivul îl puteţi citi aici: EVZ:

Mihaela Rădulescu a anunţat acum câteva minute că renunţă la contractul cu Pro TV pentru noul sezon „ Românii au talent ”. Motivul este unul personal, anticipat de logodnicul ei care acum două zile, a anunţat că unul dintre sponsorii săi generoși i-a transmis Mihaelei o propunere de afaceri interesantă.

La nici două zile a venit şi anunţul oficial al Mihaelei Rădulescu care anunţă că pune punct proiectului din România pentru un alt proiect şi, cu siguranţă, mult mai avantajos din toate punctele de vedere pentru ea şi logodnicul ei.

"Dragii mei, stiti cum e cu momentele alea din viata, cand trebuie sa iei o decizie, oricat de greu ar fi si oricat de multe si diverse lucruri ai de cantarit, de analizat. Am trait un astfel de moment de curand si am facut alegerea pe care am considerat-o cea mai oportuna pentru mine, asumandu-mi, cum ma stiti, fiecare detaliu.

Nu voi mai putea participa la noul sezon "Romanii au talent", strict din motive personale. Mi-am anuntat acum o saptamana colegii de munca si partenerii de contract si le multumesc nu numai pentru intelegere, dar si pentru o colaborare profesionala de care-mi voi aminti mereu cu mare, mare placere. Acum stiti si voi si va multumesc cu tot dragul voua, publicul meu si al acestei emisiuni - pentru voi fac o reverenta. Si nu ma plec in fata voastra doar fizic, ci si cu inima mea toata, care va imbratiseaza si va aplauda!", a scri Mihaela Rădulescu pe social media.

