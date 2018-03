Mihaela Rădulescu și CURSA PREZIDENȚIALĂ. S-a aflat ce se ascunde în SPATELE imaginii SEXY pe care o expune LUMII ÎNTREGI

„Sunt o iubitoare de oameni, am un acut simt de admiratie pentru toti cei care se autodepasesc, indiferent din ce lume vin si cu ce se lupta. Cred ca avem milioane de romani grozavi, atat in tara, cat si in afara ei. Ei ma fac sa fiu mandra ca sunt romanca”, a spus Mihaela Rădulescu, conform Suntmandra.

Ce te face să spui #suntmandra că româncă în România?

Cum este în viziunea ta românca modernă?

„Femeile din Romania au, in marea lor majoritate, un antrenament constant pentru a fi partenerele de viata ideale. Daca le scoatem din calcul pe „ printese“ – adica mana aia de fete crescute ca-n telenovele, in familii bogate, cu prea multe bone si servitoare si care nu stiu sa faca mai nimic, ramanem cu majoritatea romancelor, cele care stiu si sa-si construiasca o cariera, si sa creasca frumos copii si sa gateasca si sa aiba grija de un barbat. Astea-s romancele care-mi plac mie si pe care le consider moderne. Si sunt multe, frumoase, inteligente, care au grija de ele, dar si de toti cei apropiati”.

Trei lucruri pentru care iubești România și pe care nu le găsești altundeva.

„Incep tot cu oamenii , cei ingeniosi. Nevoia te invata multe si admir enorm orice roman care reuseste, in felia lui, cu mijloacele lui. Apoi, Romania mea e despre prieteni, chiar daca-i vad tot mai rar. Sunt oamenii langa care am crescut, am muncit, am tras impreuna pentru reusita, oameni de care ma leaga amintiri solide, duioase… Si al treilea e despre… niste locuri in care ma intorc de cate ori pot, mai toate in natura, care inseamna copilaria si adolescenta mea”.

Când vom avea prima femeie președinte în România?

„Nu cred ca trebuie sa ne facem un target din asta, doar de dragul egalitatii in drepturi. Daca va exista o femeie capabila sa castige increderea electoratului, ar fi mare lucru, dar nu mi se pare ca trebuie sa fortam nota doar pentru a face demonstratii de forta in miscarea feminista. Cred in oameni capabili, de orice gen ar fi. Politica e o treaba serioasa si de mare responsabilitate, deci n-ar trebui, in mintea mea, sa se alinieze niciunei mode de moment, ci doar sa aiba in frunte niste oameni puternici, cinstiti si iubitori de tara, nu de bani sau de functii”.