EXCLUSIV EvZ. Mihaela Rădulescu, despre „puiul ei”: „Ayan a devenit mai mult decât speram să devină”

Jurata de la „Românii au talent” l-a mutat pe Ayan din România, la Monaco, în urmă cu aproape un deceniu, dar puștiul – acum în vârstă de 15 ani – își cunoaște țara și valorile, fiind foarte mândru să reîntâlnească în Riviera Franceză români de valoare, precum Ilie Năstase și Ion Țiriac. Mai mult, Ayan Schwartzenberg visează și el la o carieră sportivă, testându-și limitele în multe ramuri, precum arte marțiale, kick boxing, sporturi nautice etc.





Mihaela Rădulescu Schwartzen berg s-a metamorfozat într-o veritabilă mamă-leoaică, în urmă cu 15 ani, când l-a adus pe lume pe Ayan. A fost un copil așteptat și primit cu multă iubire, iar din momentul în care „s-au cunoscut”, nimic nu i-a mai putut despărți.

I se luminează chipul când vorbește despre „puiul ei”, deși a preferat mereu să fie discretă pe această temă în fața presei. Așteptarea celor mai curioși și amatori de „tot ce face Răduleasca” vor afla, în exclusivitate pentru Evz, chiar de la ea, cum a fost și este traseul ei ca mamă și cât de mult au infl uențat-o gurile pline de sfaturi.

- Evz:Ayan a crescut și acum e un adolescent frumos și preocupat de sport. Parcă în ultimii doi ani a crescut brusc. Ție nu ți se pare?

- Mihaela Rădulescu: Tuturor ne cresc copiii mai repede decât vrem, și eu simt asta. Toată viața de mamă te uiți numai în jos după copilul tău și, într-o bună zi, te ia el de gât și e mai înalt decât tine... Noroc că nu e chiar așa de brusc cum pare din afară. Și e doar o altă etapă, cu alte abordări, dar e tot puiul meu și așa va fi mereu.

- Ce preocupări are acum? În afară de sport, ce pasiuni mai are?

- E modelul foarte preocupat de viitorul lui, ceea ce mă bucură enorm. Caută facultăți, citește despre ele, deși e doar în clasa a 9-a. Timpul liber e foarte mult despre sporturi și aer liber și mai puțin, spre deloc!, despre jocuri video sau snapchat. Până aici e bine și fac tot ce stă în puterea mea să îl țin pe direcția bună.

- Ayan a devenit până acum tot ce ai visat să devină? Planurile tale de când era el mic coincid cu prezentul?

- Chiar mai mult decât am sperat. Până la un punct, totul depinde de noi, părinții, de felul în care-i iubim și îi educăm, de exemplul pe care-l dăm, de opțiunile și principiile cu care ii învățăm să opereze. Și nu cred că voi înceta vreodată să fiu atentă la nevoile lui, la problemele lui, chiar dacă va trebui să fiu din ce în ce mai subtilă cu sfaturile.

- EVZ: Cum ai fost că mamă? Ai fost strictă sau l-ai lăsat să facă ce vrea? Cum ai găsit echilibrul între ce e bine pentru creșterea lui și ce spunea lumea, sfaturile primite...

- Mihaela Rădulescu: Când a fost cazul să impun reguli, am făcut-o, dar n-am țipat niciodată la copilul meu, cu atât mai puțin să-l lovesc sau să folosesc vreun apelativ jignitor. Cred total în iubire, comunicare și atenție maximă la ce face, spune, gândește. Înainte să-l învăț orice pe copilul meu, am fost preocupată să-l învăț pe el, să înțeleg cine e și ce îl bucură, ce îl sperie sau îl animă. Nu cred că ne putem educa puii după tipare universale sau după sfaturile altora. Sânge din sângele tău e o treaba eminamente personală. Educația trebuie să fie custom made. N-am avut niciodată îndoieli despre mine, că mama, am făcut și fac treaba asta cu o iubire totală și am găsit întotdeauna soluțiile corecte, cel puțîn până acum.

Pagina 1 din 2 12