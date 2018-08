Mihaela Rădulescu a împlinit 49 de ani! Fotografia postată pe Instagram a „INCENDIAT” social media

Ca un dar pentru fanii ei, foarte mulţi, Mihaela Rădulescu a postat pe contul personal de Istagram o fotografie în toată splendoarea, pe o plajă exotică unde-şi petrece vacanţă împreună cu logodnicul ei.





Mesajul Mihaelei: “Well…., today is like this :)) #feelingblessed#itsallinmyhead and #myheart #superpower #andall #thankyou #hb @therealfelixbaumgartner #freedom #myway (n.r.: Ei bine… astăzi arată așa :)) )”, a scris pe pagina personală de Instagram.

Mihaela pozează întinsă pe burtă pe un şezlong, bronzată aproape perfect şi fără sutien. Fotografia topless a încins contul de socializare strângând 14.848 aprecieri şi comentarii foarte multe. Toate la superlativ.

Vă redăm câteva din comentariile postate la fotografia vedetei de la Monaco:

-misspetronica75:Happy birthday Mihaela in bun exemplu pt.toate virstele..just a number..love yourself!!

-rebeca.pasc:La mulți ani!!! Îți doresc multă sănătate, fericire și iubire. Ești o femeie fabuloasă, super, super frumoasă, un om deosebit, o femeie puternică, o LEOAICĂ. PS:astăzi este și ziua mea

- Aceasta e cea mai bună modalitate de a-ți celebra ziua de naștere: să fii în vacanță. Bucură-te de ziua ta și de plajă! LA MULTI ANI”, “La mulți ani! Să-ți fie după bunul plac!

-ceciliadandu:Multi ani, sanatosi si sa ramai asa cum esti acum, toata viata!

-isaiurus:Super. .sexy kisss

