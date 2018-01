Mihaela Iorga îi cere despăgubiri de 10.000 de euro Laurei Codruţa Kovesi

Războiul dintre Laura Codruţa Kovesi şi procurorul Mihaela Moraru Iorga continuă, după ce în septembrie 2017 ultima şi-a câştigat dreptul în instanţă de a se întoarce la DNA. Acum, Mihaela Moraru Iorga îi cere şefei DNA daune materiale în valoare de 10.000 de euro, pentru lunile în care a fost suspendată. Războiul de la vârful DNA a început în luna iunie a anului trecut, dar pare că mutările din teren ale principalelor protagoniste sunt nelimitate prin absurdul situaţiei





După ce, în septembrie 2017, şi-a câştigat în instanţă dreptul de a se întoarce la DNA, după ce fusese suspendată în iulie din ordinul Laurei Codruţa Kovesi, procurorul Mihaela Moraru Iorga a formulat o nouă cerere de chemare în judecată a şefei sale, dar şi a adjunctului DNA Mihai Iacob. Informația a fost publicată de luju.ro iar Evenimentul zilei a obținut confirmarea și o scurtă declarație din partea Mihaelei Iorga Moraru. Procurorul le cere celor doi șefi DNA despăgubiri în valoare de 10.000 de euro, pentru perioada iulie- octombrie, când a fost suspendată din instituție. Dacă prin decizia din septembrie 2017, ordinul de a o revoca de la DNA pe Mihaela Moraru Iorga a fost suspendat, acum procurorul cere anularea lui. Dosarul a fost înregistrat la secţia contecios administrativ şi fiscal a Curţii de Apel Bucureşti, iar judecătorul Radu Ionel va decide în următoarea perioadă dacă ordinul de revocare emis de Kovesi a fost legal sau nu.

Magistratul care a judecat „meciul” Iorga-Kovesi, hărțuit

Însă lucrurile în acest război din DNA sunt mult mai grave decât par la prima vedere. Conform jurnaliştilor de la luju.ro, judecătorul care a suspendat în septembrie 2017 ordinul Laurei Codruţa Kovesi, Amer Jaber, a fost supus la presiuni din partea DNA în perioada în care a judecat acest dosar. Publicația susţine că în timpul procesului, procurorii DNA i-au amintit lui Jabre ca are nişte înregistrări cu el, care încă nu au fost distruse şi care oricând pot apărea. Ba mai mult, Laura Codruţa Kovesi a încercat să obţină revocarea judecătorului care urma să soluţioneze conflictul din interiorul DNA. Înainte de a începe judecarea dosarului, procurorul şef al DNA a reuşit să obţină la urgenţă, cu ajutorul CSM şi PICCJ, cu o zi înaintea primului termen de judecată, răspunsuri pentru justificarea „unei cereri de recuzare documentate” în vederea amânării posibilităţii întoarcerii Mihaelei Moraru Iorga la DNA. Răspunsurile au venit din partea CSM şi PICCJ în aceeaşi zi în care au fost formulate cererile de către Kovesi, 16 august 2017, şi conţineau datele solicitate şi mai apoi folosite de DNA pentru recuzarea lui Jabre Amer. Totuşi, răspunsurile către Kovesi conţin informaţia că judecătorul a chemat în judecată PICCJ pentru a distruge o serie de înregistrări care nu aveau legatură cu cauza şi în posesia cărora procurorii ar fi intrat în mod abuziv. Ulterior, în 17 august 2017, Laura Codruţa Kovesi a formulat cerere de recuzare a judecătorului Amer Jabre, care a fost respinsă ca neîntemeiată.

De unde a început războiul

Pentru a înţelege cât de important este acest război pentru Laura Codruţa Kovesi trebuie să ne întoarcem la originile acestui scandal. Duminică, 18 iunie 2017, România Tv a difuzat o înregistrare în care şefa DNA le cerea procurorilor din subordine arestări spectaculoase, dar şi să se ajungă, într-un dosar penal, la premierul României. „Uncheşelu (procurorul Jean-Nicolae Uncheşelu, care l-a trimis în judecată pe Victor Ponta în dosarul Turceni-Rovinari- n.r.), ştiţi ce îmi doresc? Să decapaţi instituţional în dosarul ăla cu casele şi să ajungem la domnul premier care a semnat contractele alea. (...) Şi-am avut o discuţie la Cheile Grădiştei şi tot nu am auzit ce s-a întâmplat. Poate aşa, că suntem toţi, ne lămurim ce s-a întâmplat. (…) Posturi în plus avem, poliţişti în plus avem, specialişti în plus avem, dosare avem. (…) La fiecare ştiţi ce aveţi în lucru. Mă îngrijorează de ce nu-i înhăţăm! De două luni, unii din ei liberi, nu iese niciun rechizitoriu. Numai unii şi aceiaşi fac dosare. Unii s-au încurcat cu legea şi-au făcut trei rechizitorii anul trecut, mamă ce mult am lucrat, suntem tari. Cu trei rechizitorii nu facem treabă”, spunea procurorul şef al DNA în înregistrarea audio. După apariţia acestor înregistrări, Laura Codruţa Kovesi a declanşat o anchetă internă în DNA pentru a afla cine este persoana care a făcut înregistrările.

Şefa DNA, anchetă împotriva propriilor procurori

După numai o săptămână de la izbucnirea scandalului, procurorii DNA Mihaela Moraru Iorga, Doru Ţuluş şi Nicolae Marin au făcut la CSM o sesizare împotriva Laurei Codruţa Kovesi în care acuză că au fost citaţi să se prezinte la detectorul de minciuni în cadrul anchetei interne. Mihaela Moraru Iorga a recunoscut că tensiunile dintre ea şi Kovesi sunt mai vechi şi a dat un detaliu exploziv din modul de acţiune al şefei DNA: „Mi-a cerut să o reţin pe Elena Udrea, chiar dacă Parlamentul reufuzase arestarea şi în acest caz reţinerea nu mai avea niciun rost, provocând doar circ mediatic”. Procurorul a refuzat şi a plasat-o pe Udrea sub control judiciar.

Iorga a cerut transparenţă la CSM, Kovesi şedinţă secretă

Kovesi a reacţionat la acuzaţiile aduse de procurori şi a cerut revocarea din DNA a lui Doru Ţuluş şi Mihaela Moraru Iorga. Scandalul dintre ei a fost tranşat în data de 4 iulie de CSM, care a acceptat cererea şefei DNA şi i-a revocat pe cei doi. A atras atenţia însă atitudinea CSM, instituţia care garantează independenţa justiţiei, care a părut să fie de partea Laurei Codruţa Kovesi în scandal. În timp ce procurorii revoltaţi au cerut ca şedinţa în care se judeca soarta lor să fie publică, cu presa în sală, Kovesi a cerut o şedinţă la secret. A câştigat şefa DNA şi opinia publică a aflat doar pe surse ce s-a întâmplat în sală. După acest scandal s-a declaşat şi celebrul control al inspecţiei judiciare asupra activiţăţii DNA pentru perioada ianuarie 2016-iulie 2017, lovit şi el de mai multe acuzaţii, una dintre ele fiind că inspectorii au fost supuşi la presiuni din partea Laurei Codruţa Kovesi în timpul controlului.

