MIGRENELE: asociate cu un NIVEL CRESCUT de ESTROGENI. Clubul de știință

Durerile de cap, migrenele, sunt răspândite mai ales în rândul femeilor. Totuși, și bărbații suferă de multe ori, ajungând să aibă dureri invalidante.





Un studiu recent efectuat de catre un grup de cercetatori olandezi demonstreaza ca una dintre cauze este un exces de estrogeni, chiar si in cazul barbatilor.

Cui nu i s-a intamplat sa aiba vreodata o durere de cap? Un episod izolat nu are repercursiuni asupra noastra, atunci insa cand durerea de cap devine relativ constanta cu episoade intense, ne poate afecta viata chiar in mod dramatic. Migrena este cea mai frecventa cauza pentru durerile severe de cap.

Circa 20% dintre femei si 6% dintre barbati sunt afectati de acest gen de durere. Migrena debuteaza in adolescenta sau in copilarie, frecventa maxima manifestandu-se intre 25 si 55 de ani. Dupa 55 de ani frecventa atacurilor scade, in special la femei.

Ce genereaza insa migrena? De ce femeile sufera mai mult?

Numeroase studii efectuate in trecut au demonstrat cum ca migrena este asociata unui nivel ridicat de estrogeni – hormonii feminini. Recent insa un grup de cercetatori de la Universitatea din Leiden din Olanda a demonstrat ca si in cazul barbatilor de vina ar fi tot....estrogenii. Rezultatele acestui studiu au fost publicate in revista Neurology a American Academy of Neurology.

Ce sunt insa estrogenii si cum sunt generati in organism?

Estrogenii le femei sunt sintetizati mai ales la nivelul ovarelor si al placentei in timpul sarcinii si sunt responsabili pentru dezvoltarea caracterelor sexuale si a functiei sexuale feminine – dezvoltarea sanilor si apariaia ciclului menstrual. La barbati cantităti mici de estrogeni sunt sintetizate mai ales de catre glandele suprarenale si de testicule.

Se pare ca barbatii care au un nivel de estrogeni mai ridicat sufera mai mult de dureri de cap, precum femeile. Acesta este rezultatul la care au ajuns cercetatorii olandezi, care au studiat un grup de 39 de barbati cu varsta de 47 de ani. Dintre acestia 17 sufereau de migrena, in timp ce 22, care au fost folositi ca grup de control, nu aveau acest gen de probleme.

Cercetatorii au studiat nivelul de hormoni de tipul: estrogeni, estradiol si testosteron in sange. Practic, au luat probe de sange de la cei 39 de participanti in care au masurat nivelul hormonilor. In cazul barbatilor care sufereau de migrena probele de sange au fost luate atat in zilele in care nu aveau durere de cap cat si in cele in care aveau episoade de migrea intense.

In urma analizelor efectuate s-a ajuns la concluzia ca barbatii afectati de migrena aveau cantitati de estrogen mai ridicate decat in cazul barbatilor ce nu aveau acest gen de probleme. Practic, nivelul de estrogen ajungea la circa 97 picomoli pe litru la barbatii cu migrene fata de 69 plom/l la barbatii sanatosi. Nivelul de testosteron nu suferea modificari, fiind, in medie, similar pentru toti barbatii.

Se pare deci ca un raport intre testosteron si estrogeni mai scazut poate duce la aparitia migrenei.

Acest rezultat a fost confirmat in mod indirect in urma interviurilor realizate cu barbatii care sufera de migrene in cadrul carora circa 61% dintre participanti povesteau cum ca au avut simptome asociate cu carente de testosteron – adica energie redusa, dereglari de natura sexuala sau lipsa de buna dispozitie.

Femeile au cantitati de estrogen mult mai ridicate in perioada feritla, fiind acesta motivul pentru care multe sufera de migrena pana la aparitia menopauzei, cand, in urma scaderii nivelului de estrogeni, aceste migrene dipar, de obicei dupa varsta de 55 de ani.

Cercetatorii olandezi sustin ca studiile relatiei dintre estrogeni si migrene, mai ales in cazul barbatilor, trebuie continuate, pentru descifrarea mecanismului biologic care sta la baza declansarii acestor intense dureri de cap.

Articol scris de Cătălina Oana Curceanu, prim cercetător în domeniul fizicii particulelor elementare şi al fizicii nucleare, Laboratori Nazionali di Frascati, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Roma, Italia) şi colaborator al Scientia.ro

