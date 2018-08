Miercuri aflăm cu cât se măresc pensiile

Ministrul Muncii, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat sâmbătă că în următoarele zile va fi prezentat public proiectul legii pensiilor. Ministrul a dat asigurări că noua formula de calcul avută în vedere „aduce în plus creşteri la pensii”.





„Aş vrea să vă spun că sunt bani de pensii, că am primit bani în plus la rectificarea bugetară pentru plata pensiilor, pentru că am făcut şi o rectificare legislativă pentru cei care au ieşit la pensie în 2011”, a declarat Olguţa, punctând faptul că a avut întrevederi zi de zi, pe parcursul săptămânii trecute, cu Liviu Dragnea pe marginea legii pensiilor.

„Săptămâna viitoare vom explica ce înseamnă această lege şi ce beneficii aduce pensionarilor. Deci nu ne-am zgârcit deloc, pentru că oamenii care au muncit pentru această ţară trebuie să aibă condiţii de trai decente. Săptămâna viitoare, probabil miercuri, veţi avea toate datele prezentate”, a dat asigurări ministrul Muncii. Olguţa Vasilescu a mai spus că urmează o lună de dezbateri publice. „Am vrut să corectăm sistemul de pensii şi eu cred că în mare măsură am reuşit. Legea va sta timp de o lună de zile în dezbatere. Sigur că va veni în Parlamentul României, unde va fi dezbătută aşa cum trebuie să fie dezbătută o lege”, a declarat ministrul. Proiectul legii pensiilor prevede ca toate pensile să fie calculate în funcţie de contributivitate.

În plus, studiile superioare vor fi considerate vechime în muncă, iar mamele care au minim trei copii vor putea iesi la pensie mai repede. De asemenea, va dispărea pensia minimă, toţi cei care au în acest moment pensie minimă urmând să devină asistaţi social şi să primească bani dintr-un alt buget.

