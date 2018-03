IMPORTANT! Noua metodă de SLĂBIRE este REVOLUŢIONARĂ. Se numeşte BALONUL ELIPSĂ. Video în articol

O veste extraordinară pentru cei care sunt obezi şi se tem de intervenţiile chirurgicale arată că au şansa de a slăbi prin metoda Balonul elipsă.





“Am încercat zeci de regimuri, care au avut toate același rezultat: slabeam câteva kilograme și, după o perioada de timp, mă îngrășam și mai tare. În ultimii șase ani, surplusul de greutate a ajuns să fie o serioasă problema de sănătate, îmi crescuse tensiunea și aveam colesterolul mărit. Aveam mărimea 20 la haine, nu-mi găseam nimic pe măsură și îmi era rușine să mă duc la sala, din cauza felului în care arătăm”, a povestit Kayleigh Fellows pentru Daily Mail.

Ce înseamnă Balonul elipsă

Astfel, ea a optat pentru metoda balonul elipsă, care se prezintă sub forma unei cașete. O dată înghițită, medicul ghidează prin raze X dispozitivul în stomac și, apoi, printr-un cateter, este umplut cu soluție salina. Balonul este sigilat apoi, iar cateterul este retras.

Când se văd rezultatele

După patru luni, soluția salina “topește” vâlvă, iar balonul este excretat natural, printr-o procedura care durează în jur de 30 de minute. Rezultatele sunt încurajatoare: în studii efectuate în Statele Unite și Marea Britanie, unde se practică această metodă, în patru luni, oamenii pierd în jur de 10% din greutatea inițială, iar circumferința taliei este cu aproximativ nouă centimetri mai mică. Există și efecte colaterale, între care greață și vomă, dar care apar pe perioade foarte scurte de timp.

Efecte asupra corpului

“Am înghițit capsula fără prea mare dificultate și a durat cinci minute să fie umplut cu soluție salina. Am avut voie să mănânc imediat după procedura, dar abia după patru ore am putut gusta ceva. Mă simțeam de parcă băusem 10 litri de apă. Respectiv, poți mânca, dar în cantități infime, respectiv puteam înghiți 1/3 din volumul portiilor pe care mi le pregăteam înainte pentru masă. Acum Kayleigh are 102 kilograme și poartă măsură 16 la haine.

"Încerc să mănânc sănătoasă, concentrându-mă pe proteine ​​și legume, carbohidrați, dar în cantități mult mai mici, spune ea. "Sunt prea plină pentru a gusta acum. Mă simt atât de bolnavă, am grețuri și arsuri în stomac, trebuie să mă culc... Ea speră să piardă și mai mult în greutate şi să adopte un stil de viață mai sănătos. "Am încredere, o să mă întorc la sala de sport și acum mă duc de trei ori pe săptămână. Sunt încrezătoare că voi putea să țin pasul ăsta de când am acceptat metoda cu balonul elipsă" a mai spus Kayleigh Fellows.

Cât costă

În Regatul Unit costă 3.200 de lire sterline. Alte operații de scădere în greutate, cum ar fi benzile gastrice, pot costa între 5,000 și 10,000 de lire sterline. Dar rămân încă semne de întrebare cu privire la eficacitatea pe termen lung a noului balon. Studiile de până acum au analizat doar rezultatele pe termen scurt cu acestă metodă.

