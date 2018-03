Meteorologii anunță ger cumplit în România. Vânt puternic și ninsori viscolite. Ce TEMPERATURI ne așteaptă. ANUNȚ făcut și de ministrul de Interne!

Măsuri de ultimă oră anunțate pe fondul veștilor primite de la meteorologi! Mai exact, mobilizare masivă după ce urmează Ministrul de Interne, Carmen Dan, a spus joi, în cadrul comandamentului întrunit în contextul codului portocaliu de ninsori, că solicită o atenţie sporită din partea autorităţilor în zonele aflate sub incidenţa avertizărilor meteo, informând că au fost direcţionate forţe şi utilaje suplimentare. Temperaturi negative se vor înregistra în aproape toată ţara, iar temperaturile pe timpul nopţii vor coborî până la -12 grade în estul Transilvaniei şi în Moldova. Inclusiv în Capitală vor fi temperaturi scăzute, astfel că valorile minime vor atinge -6 grade.





„La nivelul MAI încă de ieri (miercuri, n.r.) am direcţionat forţe şi utilaje suplimentare în judeţele sub avertizare în judeţele aflate sub avertizare. (...) Suntem pregătiţi pentru intervenţii cu peste 13.500 de angajaţi ai Ministerului, pompieri jandarmi şi poliţişti”, a spus ministrul Carmen Dan în cadrul comandamentului întrunit în contextul avertizărilor meteorologice de ninsori abundente şi viscol.

Ministrul a mai precizat că solicită autorităţilor din judeţele aflate sub incidenţa codului portocaliu de ninsori o atenţie sporită şi recomandă închiderea preventivă a drumurilor care devin periculoase pentru circulaţie.

Când vor începe să crească temperaturile

Potrivit reprezentanţilor Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), temperaturile vor începe să crească începând de marţi.

„Din această noapte de la ora 23:00, până mâine la ora 15, judeţele aflate sub cod portocaliu din sudul Banatului şi din Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei şi a Dobrogei se datorează faptului ca ninsorile vor fi abundente, iar vântul va avea intensificări mai mari, de 70 -75 de kilometri pe oră, viscolind şi troienind zăpada şi determinând scăderea vizibilităţii. Este posibil să restrângem codul portocaliu mâine dimineaţă din partea de sud-vest, respectiv Oltenia şi sudul Banatului, şi e posibil ca areale din judeţele Galaţi, Constanţa şi Vrancea să intre sub incidenta codului portocaliu de vreme severă imediată. De abia de luni, marţi vorbim de creşteri de temperaturi, la 6 -10 grade în majoritatea regiunilor”, a declarat, directorul ANM, Elena Mateescu.

De asemenea, sursa citată a mai precizat şi zonele vizate de cod galben: „De astăzi (joi, n.r.) de la ora 15 şi până mâine la ora 20, ne vom afla sub incidenţa avertizarilor de cod galben ce vizează Banatul, Oltenia, Muntenia jumătatea de sud a Moldovei şi Carpaţii de curbură şi Meridionali, ninsori în extindere, condiţii ce vor favoriza depunerea unui strat nou de zăpadă în această parte a ţării, local chiar consistent.

Nu în ultimul rând, vor fi intensificări ale vântului cu rafale de 45 - 55 kilometri pe oră iar în anumite intervale de timp cu ninsoare viscolită şi spulberată. Vântul va amplifica şi senzaţia de frig, pentru ca de mâine dimineaţă, până duminică dimineaţă, temperaturile vor fi negative, cu cele mai scăzute temperaturi în depresiunile din estul Transilvaniei, unde vor fi -10, -12 grade şi -6 în Bucureşti”, a mai precizat directorul ANM, potrivit mediafax.ro.

Peste 3.300 de pompieri cu 2.000 mijloace tehnice sunt pregătiţi să intervină în zonele vizate de codul portocaliu de ninsori, viscol şi ger.

Pentru răspunsul la misiunile de căutare-salvare a persoanelor, sunt pregătite 36 de autovehicule şenilate, 41 autospeciale pentru transport personal şi victime multiple (ATPVM), 33 autofreze pentru deblocarea drumurilor, precum şi autospeciale de intervenţie la incendii şi autospeciale SMURD.

