Mesut Ozil se retrage din naţionala Germaniei. El acuză rasismul la care a fost supus după Cupa Mondială

Mijlocaş în cadrul selecţionatei Germaniei, Mesut Ozil a anunţat că se retrage din selecţionata acestei ţări, acuzând rasismul.





El a scris pe contul său de Twitter că, după eliminarea Germaniei de la Cupa Mondială din acest an, a fost supus unor critici cu tentă rasistă.

"Cu inimă grea şi după o îndelungă reflecţie am decis ca, din cauza evenimentelor recente, să nu mai joc pentru Germania în meciurile internaţionale cât timp voi resimţi rasism şi lipsă de respect faţă de mine", este mesajul transmis de jucătorul care are origine turcă, arată AFP, citată de Agerpres.

Ozil a fost criticat mai ales din cauză că s-a fotografiat alături de preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, cu puţin înainte de începerea Mondialului din Rusia. Jucătorul susţine că gestul său n-a avut niciun fel de conotaţie politică.

"La fel ca în cazul multor oameni, rădăcinile mele ancestrale se întind în mai multe ţări. Am crescut într-adevăr în Germania, însă istoria familiei mele are rădăcini solide în Turcia. Am două inimi, una germană şi alta turcă", a ţinut să precizeze jucătorul.

Trebuie menţionat că acesta este legitimate în cadrul clubului Arsenal Londra. Fotografia a fost făcută în contextual în care la momentul respective Erdogan era în campanile electorală pentru obţinerea unui nou mandate de preşedinte al Turciei.

Cei care l-au criticat după aceea i-au reproşat că ar fi fost lipsit de loialitate faţă de Germania.

Mesut Ozil explică şi că decizia sa de a se retrage din naţionala Germaniei vine din cauză că Federaţia de profil din această ţară nu i-a luat apărarea.

Mai mult decât atât, reaminteşte AFP, imediat după publicarea fotografiei, managerul naţionalei Germaniei, Oliver Bierhoff, a opinat că Ozil ar trebui eliminat din echipă, înainte ca lotul german să ajungă la Cupa Mondială din Rusia.

"În timp ce eu am încercat să-i explic lui Grindel moştenirea mea, rădăcinile mele, şi în consecinţă să îl fac să înţeleagă motivele care m-au condus să fac această fotografie, el era mai interesat să vorbească de propriile poziţii politice şi să diminueze opinia mea.

Nu voi mai servi drept ţap ispăşitor pentru incompetenţa şi incapacitatea sa de a-şi face corect munca", conchide Ozil.

Mesut Ozil are 29 de ani, a jucat 92 de partied în tricolul naţionalei Germaniei, înscriind 23 de goluri.

