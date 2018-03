Messi nu a prins lotul Barcelonei pentru meciul cu Malaga. ADEVĂRATUL MOTIV

UPDATE: Potrivit cotidianului „Marca”, în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, Leo Messi a devenit tată pentru a treia oară, după ce soţia sa a născut un băiat, care va primi numele Ciro. Şi primii doi copii ai cuplului sunt tot băieţi, Thiago şi Mateo.

Argentinianul în vârstă de 30 de ani s-a atrenat normal în ultimele zile și nu a suferit nicio accidentare care să-l țină departe de jocul de astăzi cu Malaga (ora 21.45), ultima clasată din campionatul iberic. Anunțul clubului a fost postat pe contul de Twitter al Barcelonei, iar Messi va absenta din motive personale.

[LAST MINUTE] Change to the squad. Messi is out for personal reasons and Yerry Mina takes his place — FC Barcelona (@FCBarcelona) March 10, 2018